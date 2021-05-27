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Недорогие и полезные товары с AliExpress: комплект громкой связи, смарт-приставка и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Автомобильный комплект громкой связи 

Данное устройство пригодится тем людям, которые по роду работы должны всегда быть на связи, и при этом управлять автомобилем. Комплект лёгкий и небольших размеров (8.2 х 5 х 12.2 см), крепится на солнцезащитном козырьке или в любом удобном месте салона машины. Благодаря аккумуляторной батарее ёмкостью 550 мАч, девайс может проработать до 500 часов в режиме ожидания и около 10 часов в разговорном режиме. Для подключения комплекта громкой связи предусмотрена поддержка технологии Bluetooth 5.0 + EDR.

Цена: от US $11.99 / 883.00 руб.

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Компьютерный коврик

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Универсальный коврик с ярким дизайном и регулируемой подсветкой по периметру идеально впишется в любое рабочее и, уж тем более, в игровое пространство, выдерживая испытания газировкой и вспотевшими ладошками в ходе жаркого гейминга. Помимо оформления и эргономичности производитель сделал также ставку на конфигурацию, выпустив коврики в четырёх размерах: 25 х 30, 30 х 70, 30 х 80 и 40 х 90 см.

Цена: от US $9.19 / 676.80 руб.

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Bluetooth-гарнитура

Эта Bluetooth- гарнитура подойдёт не только для прослушивания любимых музыкальных треков, но и для разговоров по телефону. Встроенные аккумуляторы позволят вести беседы в течение 21 часа, тогда как беспроводной форм-фактор аудиоустройства даст возможность делать это со свободными руками, что очень удобно.

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Цена: US $11.74 / 864.59 руб.

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Смарт ТВ-приставка

Отличный ТВ-бокс H96 MAX на «девятке» Android поддерживает воспроизведение в инновационном формате 4K, широкоформатный HDR и H.265-кодеки. Интерфейс устройства имеет разъём HDMI 2.0, сетевой Ethernet-порт и USB 3-й версии. Каждый покупатель найдёт для себя оптимальный вариант: Wi-Fi – двухдиапазонный, конфигурация памяти для ОЗУ на 2 и 4 ГБ и для ПЗУ на 16, 32 и 64 ГБ. 

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Цена: от US $23.78 / 1751.27 руб.

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Складная мини-клавиатура

Эта компактная портативная клавиатура AVATTO примечательна своим складным форм-фактором с удобным тачпадом и сохранением привычного расположения клавиш. Имеются в устройстве и русская раскладка, и Bluetooth 3.0 для беспроводного подключения, а также совместимость со всеми популярными платформами, включая Android, iOS и Windows. Ёмкость литий-ионного аккумулятора портативного устройства составляет 140 мАч.

Цена: US $23.79 / 1752.01 руб.

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Автомобильная кофемашина

Портативная автомобильная кофемашина AUGIENB три в одном обладает ёмкостью 60 мл, кофе можно сварить всего лишь за пять минут. Её можно брать с собой в дорогу или использовать дома. К заказу кофемашина доступна в четырёх вариантах, кроме того, возможна доставка покупки со склада в России. 

Цена: от US $36.99 / 2724.12 руб.

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Умный ночник

Ночник оснащён встроенными датчиками освещённости и движений, которые позволяют автоматически включать устройство при приближении к нему на расстояние от 5 до 7 м. Угол обзора датчика движения составляет 120 градусов. Для питания устройства используются 3 батарейки АА-типа, которых хватает для эксплуатации ночника около 10 месяцев. В приложении для смартфона по Bluetooth-соединению можно настроить не только яркость, но и продолжительность освещения, а также объединить несколько устройств между собой.

Цена: US $17.99 / 1324.87 руб.

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