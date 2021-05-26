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Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор отвёрток, пистолет для мойки, повербанк и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Пистолет для мойки автомобиля

Такое удобное устройство поможет вам легко и быстро смыть грязь не только с колёс или кузова автомобиля, но и с любой металлической, каменной или пластиковой поверхности, например панели частного дома, железных ворот и т.п. Давление воды и форму её подачи можно регулировать, для этого на насадке имеются 5 режимов. За автономную работу пистолета для мойки отвечает ёмкая батарея, заряда которой хватит на 30 минут активной эксплуатации.

Цена: от US $93.74 / 6883.24 руб.

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Винтажный стеклянный ночник

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Аккумуляторный ночник из стекла, сделанный в стиле ретро, оснащён регулятором для настройки яркости и температуры света, а также аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который полностью заряжается за 4.5 часа и затем работает в режиме высокой яркости до 8 часов. При минимальной яркости устройство работает около 300 часов, а в режиме тёплого освещения автоматически отключается через 30 минут.

Цена: US $16.99 / 1247.56 руб.

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Повербанк

В этом девайсе Youpin SOLOVE трудно узнать портативную батарею, поскольку тканевая обивка – довольно редкое решение для подобных аксессуаров. Вместе с тем, дизайн Xiaomi Solove W5 – далеко не самое главное его преимущество, в первую очередь речь идёт об энергоёмком устройстве на 10000 мАч, оснащённом двойным USB-портом на 5В и 2.1А и поддерживающем технологию беспроводного заряда Qi.

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75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Цена: US $20.50 / 1505.30 руб.

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Набор для прокачки тормозной системы

Универсальный набор, который позволяет всегда содержать тормозную систему в рабочем состоянии. В него вошел вакуумный насос с износостойким металлическим корпусом, высокоточный манометр, прозрачные трубочки, резервуар для откачки лишней влаги и комплектный кейс для безопасного хранения и транспортировки.

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Цена: US $18.09 / 1328.33 руб.

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Bluetooth-ресивер

Компактный портативный Bluetooth-ресивер на 3.5 мм от известного бренда Ugreen работает по заявлению производителя в радиусе до 10 м. Он подходит для любого автомобиля и поддерживает почти все акустические системы и носители. Кроме того, имеется голосовая поддержка Siri и возможность принятия входящих звонков, Hi-Fi, Qualcomm aptX, GPS-навигация и ёмкий аккумулятор, которого хватит на 10-часовой режим активного применения девайса.

Цена: US $14.80 / 1086.75 руб.

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Набор отвёрток

Набор для ремонта гаджетов и различной электроники, в который входит отвёртка с удлинителем и комплектом из 98 бит, а также пинцет, присоска и другие полезные инструменты, будет замечательным приобретением не только для профессионального мастера, но и для домашнего умельца-любителя. Магазин предлагает хороший ассортимент, состоящий из шести вариантов товара на выбор.

Цена: US $14.31 / 1050.77 руб.

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Прибор «Анти-сон»

К сожалению, случаи, когда водители засыпают непосредственно во время движения, не являются редкостью. Чтобы не подвергать себя и пассажиров потенциальной опасности, есть специальное ушное устройство в виде чёрного дельфина, фиксация которого позволяет контролировать состояние водителя. Если только его голова начнёт крениться вниз, анти-сон издаст громкие звуковые сигналы и предотвратит засыпание за рулём.

Цена: US $1.28 / 93.99 руб.

Доставка: US $0.23 / 16.89 руб.

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