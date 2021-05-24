Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильный FM-модулятор, умная GSM-розетка и другие
Автомобильный FM-модулятор
Стильный и функциональный FM-модулятор с 1.77-дюймовым цветным дисплеем и эквалайзером отображает частоту воспроизводимого радио, остаток зарядного цикла и другую важную информацию. Устройство легко синхронизируется через Bluetooth 5.0 со смартфоном, принимая уведомления и звонки без посторонних шумов и искажений, для этого предусмотрен качественный динамик. Кроме того, есть возможность подключения флеш-накопителя и использования гаджета в качестве зарядки для мобильного телефона.
Цена: US $15.95 / 1170.92 руб.
Настенный выключатель
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Это, пожалуй, одно из самых стильных решений от бренда Wallpad, которое помимо того, что имеет качественное исполнение и практичное применение, может стать настоящим украшением для интерьера вашего дома или квартиры. У продавца имеются выключатели не только с тройной разбивкой для разных зон подсветки, но и одинарные, двойные и даже квадроклавиши.
Цена: US $9.15 / 671.72 руб.
Многофункциональный кардридер 5 в 1
На борту этого универсального кардридера есть всё, начиная с USB и microUSB, и заканчивая Type-C и кардридером, что позволит переносить на ваше устройство информацию с любых носителей. Позаботился производитель и о внешнем виде девайса, выпустив его в двух вариантах цветового оформления – чёрном и белом.
Цена: US $3.81 / 279.70 руб.
USB-концентратор
Этот мини HUB с портами USB 3.0 позволяет подключать к ПК сразу несколько гаджетов, не греется и не провоцирует сбои даже в процессе интенсивной эксплуатации. Гнезда крепко посаженные, не разболтанные, поэтому проблем в работе данного компактного устройства, занимающего минимум места на рабочем столе, у вас не возникнет. Магазин предлагает восемь вариантов концентратора с разным количеством портов USB 2.0 и USB 3.0.
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Цена: от US $2.73 / 200.41 руб.
Компрессор
Компактный электрический компрессор бренда Xayah работает от 12 вольт и легко помещается в багажнике любого автомобиля, так как имеет небольшие габариты 17 х 7 х 13.5 см. Порадует его владельцев и простота в управлении, а также быстрая накачка шин со скоростью 35 л./мин.
Цена: US $17.13 / 1257.54 руб.
Беспроводная мышь
Компьютерная беспроводная мышь iMice работает на частоте 2.4 ГГц, очень удобно лежит в руке и приятная на ощупь. Девайс имеет шесть клавиш, регулируемый переключатель чувствительности 800/1200/1600 DPI и диапазон работы 10 метров. В магазине предлагаются на выбор мышки в трёх цветов: чёрная, красная и серая.
Цена: US $7.28 / 534.44 руб.
Умная GSM-розетка
В умную розетку встроен модуль GSM, благодаря чему ей можно управлять с помощью sms-команд. Вы можете использовать мобильный телефон для удалённого управления электрическими приборами в любое время и в любом месте. Также розетка оснащена регулятором температуры с датчиком и USB-выходом на 5 В для зарядки смартфонов и планшетов.
Цена: US $27.65 / 2029.83 руб.
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