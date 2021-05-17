Автомобильная зарядка от производителя BASEUS оснащена разъёмами USB и USB Type-C для быстрой подзарядки портативных мобильных гаджетов. Номинальная мощность на выходе устройства достигает 45 ватт. Эта зарядка универсальная, поэтому использовать её можно в любом автомобиле. В интернет-магазине предлагается выбор из шести вариантов. Товар полностью соответствует описанию: качество достойное, легко подключается.

Цена: US $11.25 / 831.68 руб.

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Ёмкий повербанк Romoss SW20Pro на 20000 мАч с LED‐дисплеем, на который отображается в процентах оставшийся заряд, поддерживает технологию быстрого заряда, максимальная мощность аккумулятора составляет 18 Вт. Может заряжать одновременно до трёх устройств через 3 порта USB и восстанавливать собственный потенциал через разъёмы Lightning, USB Type‐C или microUSB. Повербанк имеет защиту от перепадов напряжения, перезаряда, перегрева и короткого замыкания.

Цена: от US $15.82 / 1169.52 руб.

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Бытовая УФ-лампа Xiaomi Youpin Huayi уничтожает до 99,8% известных бактерий и вирусов, включая стафилококки, кишечные палочки и коронавирусы, а так же плесень и другие опасные патогены. Устройство рассчитано для дезинфекции помещений площадью до 40 кв.м в любом направлении.

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Цена: US $32.25 / 2384.14 руб.

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Чтобы смартфон примагничивался к держателю, необходимо положить специальную магнитную подкладку под чехол смартфона. В магазине имеется вариант крепления держателя к поверхности торпеды, а также за решётку печки.

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Цена: US $3.69 / 272.79 руб.

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Такая светодиодная лампа не требует подключения к сети, так как работает от солнечных батарей и защищена от воды по стандарту IP65, поэтому не боится дождя. Также она оборудована датчиком движения и включается при обнаружении перемещающегося объекта в радиусе 3-5 метров.

Цена: US $5.64 / 416.95 руб.

Доставка: US $1.15 / 85.02 руб.

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Автомобильные светодиодные лампы с цоколем W16W (T15) подойдут для фар заднего хода. В магазине предлагаются на выбор лампы 3-х цветовых температур: холодный голубой, белый и тёплый оранжевый.

Цена: US $2.75 / 203.30 руб. (набор 2 шт.)

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TWS-наушники Edifier X3 с поддержкой технологии Bluetooth 5.0 и кодека aptX имеют встроенный микрофон с подавлением шумов, предусмотренный для бесед по смартфону. Ёмкости аккумуляторной батареи хватает работу до 6 часов, а с подзарядкой от комплектного кейса наушниками можно пользоваться около 24 часов.

Цена: US $2.75 / 203.30 руб.

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