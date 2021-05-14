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Недорогие и полезные товары с AliExpress: паяльная станция, автомобильный сканер и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Паяльная станция

Цифровая паяльная станция JCD имеет двойной ЖК-дисплей, на котором высвечивается точная температура нагрева электроприбора, и мощность на выходе 800 Вт. Инструмент бесшумный и портативный, благодаря своей компактности. Магазин предлагает 4 варианта комплектации с напряжением 100-120 В и 220-240 В, а также диапазоном температур от 100 °C до 480 °C.

Цена: US $35.38 / 2624.63 руб.

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Автомобильный сканер

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Автомобильный сканер Autel AP200 поможет вам провести полную диагностику системы транспортного средства. Он сканирует приводную систему, систему шасси, систему кузова и легко подключается к любому устройству при помощи Bluetooth-соединения. Также производителем предусмотрено специальное мобильное приложение, в котором можно отслеживать состояние автомобиля.

Цена: US $59.46 / 4410.99 руб.

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Креативная светодиодная люстра

Эта необычная светодиодная люстра бренда BOTIMI с металлическим корпусом и красивыми круглыми абажурами выполнена в оригинальном дизайне и украсит любой интерьер, будь то гостиная или даже спальня. Люстра устойчива к коррозии и выцветанию, имеет 2 режима работы, а также 8 вариантов цветового исполнения и формы. 

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Цена: от US $81.12 / 6017.81 руб.

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Игровые наушники

Эргономичные игровые стерео-наушники Hunterspider V1 с выдвижной гарнитурой, отличным звучанием, глубокими басами и мягкими амбушюрами очень удобно держатся на голове и имеют красивую подсветку. Такие наушники будут лучшим приобретением для любого геймера, на выбор доступны устройства синего и красного цвета.

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Цена: от US $22.86 / 1695.85 руб.

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Электробритва 4D

Электробритва PRITECH с водозащитой укомплектована несколькими насадками, которые заменят щётку для чистки лица, триммер для бороды и триммер для носа. Три бритвенные головки обеспечивают комфортное бритьё без раздражения кожи. На выбор доступны двенадцать вариантов комплектации товара.

Цена: от US $16.79 / 1245.55 руб.

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Веб-камера для ПК

Веб-камера с разрешением HD 1080P, автофокусом и высокой цветопередачей оснащена встроенным микрофоном с шумоподавлением для удобной связи. Эта камера отлично подойдёт для любых персональных компьютеров и ноутбуков с операционной системой Windows. Тип интерфейса - USB-порт. Размер камеры - 70 х 50.7 х 44 мм.

Цена: US $11.19 / 830.12 руб.

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Солнечная панель

Гибкая солнечная панель изготовлена из монокристаллического силикона и имеет водозащиту по стандарту IP65. Размеры одного изделия равны 1175 х 540 х 3 мм при весе 2.2 кг. Максимальная мощность батареи составляет 100 Вт, напряжение – 18 В. Допустимый температурный режим, при котором может эксплуатироваться устройство, составляет от -20 до +60 градусов Цельсия.

Цена: от US $89.97 / 6674.34 руб.

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