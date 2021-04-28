Несмотря на всю свою компактность, этот роликовый тренажер позволяет отлично прорабатывать весь пресс, включая косую группу мышц и более труднодоступные участки. При этом встроенный дисплей предоставляет возможность контролировать нагрузку, извещая пользователя о количестве сделанных им упражнений. Среди прочих преимуществ – устойчивость этого тренажера благодаря колесной поверхности шириной 16,8 см, большая несущая способность, бесшумность во время эксплуатации и высокая прочность, обеспечиваемая качественными композитными материалами изготовления.

Цена: US $99.00 / 7416.40 руб.

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Да, это «умные» часы, хотя на первый взгляд и не скажешь. Между тем, устройство оснащено модулем Bluetooth и всеми датчиками здоровья, позволяющими считать шаги, частоту сердечных сокращений, потраченные калори и много чего еще. Есть также будильник с таймером и календарь, а вдобавок к ним встроенное хранилище на 128 МБ и ёмкая батарея на 300 мАч. Устройство совместимо с любыми гаджетами, работающими на Android и iOS, не боится пыли, грязи и влаги, для чего оснащёно защитным корпусом.

Цена: от US $37.32 / 2795.76 руб.

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Удобнейший настольный блок розеток из алюминия, который можно встраивать куда угодно, начиная с рабочего стола и заканчивая корпусной мебелью. Само устройство базируется на 2-х штепсельных разъемах и таком же количестве USB-портов, подходя для питания различных гаджетов и бытовых приборов. Предусмотрена даже световая индикация, дающая возможность контролировать зарядный процесс. Главное – обеспечить подключение к сети на 250 В, помня о том, что на борту хаба имеется собственный предохранитель на 16 А и заземление.

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Цена: от US $29.99 / 2246.64 руб.

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Универсальное устройство с USB и microUSB-портами представляет собой 10-ваттную автомобильную док-станцию, работающую с гаджетами на Android и iOS. Зарядка оснащена специальными фиксаторами, имеет элегантный дизайн и возможность быстрой и беспроводной передачи энергии. При этом выходное напряжение составляет 5 В, а сила тока – 2,4 А.

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Цена: US $21.89 / 1639.85 руб.

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Эта газовая горелка идеально подходит как для подготовки различных строительных материалов, так и для разморозки железных замков, сварочных и паяльных работ и даже для приготовления карамельной корочки на крем-брюле. Выдаваемое пламя нагревается до 1350 С при выходном потенциале мощности 1,12 кВт. Работает горелка на газу, подключается к удобному кассетному интерфейсу и имеет легкий пластиковый корпус с переключающимся из одного положения в другое соплом.

Цена: от US $8.39 / 628.52 руб.

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В корпусе этого стильного аксессуара прячется спиралевидный штопор, с помощью которого можно открывать практически любые пробки. Главное – крутить сверло по часовой стрелке и получите желаемый результат при любых обстоятельствах. Максимальный диаметр горловины бутылки для откупоривания составляет 4,6 см, притом что выкрутить даже такую пробку не составит особого труда, для чего в штопоре предусмотрен облегчающий задачу подшипник.

Цена: US $9.72 / 728.16 руб.

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С помощью этого датчика можно перенастроить включение и выключения света в помещении таким образом, чтобы оно реагировало на движение. Для этого необходимо подключить устройство к источнику на 12-24 В, подведя к коробке 4-е тонких провода. Приспособление отличается высокой чувствительностью, реагируя на любой шорох в радиусе 8 метров, и имеет угол сигнального распространения 120 градусов. Кроме того, датчик функционирует при широком температурном диапазоне от -20 до +60 С, и имеет задержку 60-120 мс.

Цена: US $2.38 / 178.29 руб.

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