Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильная зарядка, пылесос, садовый бур и другие
Автомобильная зарядка
Универсальный хаб под любой прикуриватель, оборудованный сразу четырьмя USB-портами, один из которых поддерживает быстрозарядную технологию. Свободно вставляется в автомобильный прикуриватель, правда, без дублирования его разъема. Девайс представлен в двух классических цветовых вариантах – черном и белом.
Цена: US $1.86 / 139.24 руб.
Пылесос
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Уникальная форма пылесоса Xiaomi и его мобильность в значительной мере расширили функционал этого ручного устройства, особенно если речь идет о чистке матрасов, диванов и другой мягкой мебели. Преимущества заключаются еще и в том, что пылесос осуществляет глубокую дезинфекцию поверхностей, попутно устраняя до 90% пылевого клеща. Порадуют и технические характеристики девайса, в частности его мощность всасывания в 12000 Па и возможность функционировать в 5-ти разных режимах.
Цена: от US $68.96 / 5162.50 руб.
Многофункциональная машина для кухни
Отличное устройство для приготовления комплексных завтраков и не только, подойдет для обслуживания большой семьи. Для этого здесь есть все, начиная со съемных противней, решетки и крышки, и заканчивая кофеваркой. В общем горячие бутерброды с чашечкой ароматного кофе эта печка гарантирует!
Цена: от US $49.88 / 3734.13 руб.
Трещоточный ключ 8 в 1
Этот ключ трещоточного типа примечателен тем, что он получил целых 8 подвижных головок – по 4 на каждый торец. Данная особенность позволяет использовать инструмент для решения практически любых задач. На этом преимущества ключа отнюдь не заканчиваются, для его изготовления использовался только высококачественный хромованадиевый сплав, который получил безопасное антискользящее покрытие. Крайне удобен и сам хват, а также сами головки, получившие два размера зева от 6 до 14 и от 8 до 19 мм.
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Цена: от US $17.29 / 1294.37 руб.
Садовый бур
Насадка для дрелей и мощных шуруповертов в виде массивного бура позволяет делать отверстия с диаметром в 4 см, довольно легко справляясь не только с обычным грунтом, но и с глиной и даже асфальтированным покрытием. Размер хвостовика инструмента соответствует 3/8 дюйма, что позволяет использовать его в качестве универсальной насадки практически для любых дрелей.
Цена: от US $2.06 / 154.22 руб.
Набор свёрл
С таким набором свел можно не бояться никакой работы, и дело тут не только в широчайшем размерном ряде. Порадует и качество сверления, на которое позволяет рассчитывать любая из этих насадок. Приятно удивит и качество комплектного органайзера, а также заточка и правильное хранение сверл, хорошо смазанных специальным составом.
Цена: от US $15.71 / 1176.08 руб.
Гриндер
Не стоит переживать насчет миниатюрности станка, с основными своими задачами он справляется на отлично. С его помощью можно заточить практически любую деталь, корректируя напряжение под конкретный фронт работ, для чего устройство было дополнено специальным штекерным адаптером. Соответственно, меняется и скорость вращения ленты, поддерживая оптимальный режим работы.
Цена: от US $5.13 / 384.04 руб.
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