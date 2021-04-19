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Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, лазерный дальномер, сумка и другие

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Цифровой мультиметр

Новая модель цифрового мультиметра с 3,3-дюймовым экраном, габаритами 14,2 х 7х 2 см и весом 65 граммов поможет вам безопасно проводить любые электрические измерения. Помимо точного обнаружения разрывов и скрытой проводки, устройство безошибочно определяет напряжение обоих видов, сопротивление, ёмкость и другие параметры. Кроме того, на его борту предусмотрен яркий фонарик для работы в условиях плохой видимости, притом, что для этого нужны всего лишь две батарейки AAA-типа. 

Цена: от US $22.60 / 1713.80 руб.

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Миниатюрный циркулярный станок 

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Несмотря на свою миниатюрность, этот станок, размеры которого не превышают 15,2 х 19 см, отлично справляется с любыми задачами. Во всяком случае двигатель с потенциалом в 60 Вт позволяет выполнять работы различной степени сложности. Не подкачали и другие характеристики станка, а в частности, его 100-миллиметровая пила, выполняющая пропил глубиной в 1,5 см, а также прочность режущего элемента. Работает направляющая максимально безопасно, соблюдая заданный угол и обеспечивая идеальный результат. Станок может работать по дереву, металлу, пластику и даже стеклу!

Цена: от US $45.41 / 3443.53 руб.

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Сумка через плечо из кожи

Универсальная кожаная сумка (прессовка) на все случаи жизни, представленная в нескольких цветовых вариантах и в разном крое. Размер плюс-минус одинаковый, соответствует 19 х 25 х 7 см, чего вполне достаточно для всякой мелочёвки и не только – поместится даже небольшой ноутбук, а уж о планшетных ПК и говорить не приходится.

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USB-hub для монтажа в столешницу  

Идеальный вариант для апгрейда рабочего стола, особенно если не хватает розеток. На борту этого хаба можно найти сразу три USB – 2-го, 3-го поколения и C. Кроме того, предусмотрены два выхода под гарнитуру (наушники и микрофон), попутно предлагается конфигурация с картридером. Отличается и длина шнура, она не превышает метра в максимальном варианте, притом что конструкцией USB-концентратора предусматривается и прокладка кабеля от подключаемой оргтехники. Единственный недочёт – устройство можно использовать только в том случае, если толщина столешницы не превышает 2,4 см.

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Цена: от US $7.47 / 566.46 руб.

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Рулетка с лазерным дальномером

Этот универсальный инструмент способен выполнять сразу две функции, являясь дальномером с лазерным лучом и 5-метровой лентой для ручного измерения. Максимальное расстояние, на которую добивает рулетка, составляет 30 метров, тогда как минимальная погрешность не превышает 2 мм. 

Цена: US $18.47 / 1400.61 руб.

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Компактная газовая плита и обогреватель для похода

Незаменимое устройство для любителей походов и активного отдыха, которое может выполнять функцию обогревателя и плитки. Для этого достаточно просто поменять положение крышки, закрыв или, напротив, открыв её, соответственно. Работает печка на газовом баллоне, который устанавливается внутрь её пластикового корпуса. При этом автономность от одного такого баллона ёмкостью 230 граммов составляет 3-5 часов при выходной мощности 2 кВт. А ещё эта газовая плитка лёгкая и малогабаритная, имеет размеры 18,5 х 21 см при весе 1 кг. 

Цена: US $40.26 / 3052.99 руб.

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Беспроводная сабельная пила

Этот мощный инструмент может быстро и легко распилить дерево, металл, пластик и даже кости. Ещё бы, когда под пластиковым корпусом прячется такая мощь! Не подведет и автономность, поскольку пила оснащена батареей ёмкостью7500 мАч. В довершение инструмент укомплектован портативным пластиковым кейсом на защёлках с уложенным в соседней ячейке ремнем.

Цена: от US $43.24 / 3278.97 руб.

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