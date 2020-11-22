Универсальный лазерный дальномер Xiaomi Akku с виду напоминающий кнопочный мобильник поможет вам измерить не только длину с расстояния около 50 метров всего лишь за 0,2 секунды, но и подсчитает объём, а также площадь помещения. Измерение ведётся одновременно двумя лазерами, которые меряют высоту стены или нужного вам предмета даже дистанционно. Гаджет имеет минимальную погрешность, что позволяет проводить очень точное измерение, и работает на двух ААА-батарейках по 1,5 вольта, полного заряда которых хватит на 2000 измерений.

Цена: US $28.49

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Базовая IP-камера для дома YI Dome Guard с ночным режимом и сохранением видеозаписи в облако и на карту памяти имеет диапазон поворота до 355° по горизонтали и до 84° по вертикали для создания полного покрытия на 360°. Разрешение камеры составляет 1080P при частоте кадров 20 fps, дальнобойность 5 метров, предусмотрено удобное приложение для управления и настройки девайса.

Цена: US $25.00 - 30.00

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С помощью полезного гаджета Xiaomi Yuwell можно определить частотность сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови. Полученные данные пригодятся в частности, всем тем, кто занимается активным спортом и имеет необходимость постоянно контролировать сердечный пульс. Прибор оснащён OLED-дисплеем с сенсорным управлением и в отличие от дешёвых моделей других производителей даёт более точные показания.

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Цена: US $26.09

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Это последнее поколение популярного пылесоса Dreame V11от суббренда компании Xiaomi. Новинка получила OLED-дисплей, более мощный двигатель 4-го поколения и обновлённный дизайн. В отличие от аналогов имеет более продуманную конструкцию, устройство оснащено бесщёточным цифровым двигателем Space 4.0 мощностью 450 Вт и скоростью 125 000 об./мин., автономность до 90 минут, четыре насадки, в том числе для мебели и гибкий шланг. Пятиступенчатая система фильтрации обеспечивает эффективность очистки от пыли на 99,97%. Для восполнения заряда аккумулятора предусмотрена настенная док-станция.

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Цена: US $297.49

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Беспроводная светодиодная настольная лампа Baseus в минималистичном исполнении - это незаменимый атрибут любого рабочего пространства. Устройство имеет ёмкий встроенный аккумулятор на 1800 мАч с автономностью до 40 часов, 3 режима цветового свечения с регулировкой яркости и цветовой температурой 5000K, 3700K, 3000K, таймер, а также поворотный плафон на 120 градусов. В комплекте лампе прилагается зарядное устройство с USB-кабелем.

Цена: US $25.33 - 28.15

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