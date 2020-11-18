Отечественный оператор связи «Ростелеком» и китайская компания-производитель Huawei представили совместное детище – геймерский маршрутизатор с поддержкой ИИ-технологий, работающий в двух частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц со скоростью трафика, соответствующей 600 и 1733 Мбит/с.

Роутер «Игровой RT-X» способен обеспечивать по-настоящему качественное покрытие на больших площадях, так как оснащён для этих целей восемью мощными антеннами. Также устройство обеспечивает оптимальный режим доступа, минимизируя любые задержки пакетной передачи до игровых серверов и обратно.

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Такие возможности стали доступны благодаря интегрированным ИИ-алгоритмам, способным распознавать используемые игровыми приложениями пакеты с обеспечением их приоритетов. Как результат – высококачественный геймплей в каждом доме, где будет установлен такой роутер.

Представители «Ростелекома», отмечают, что уже на сегодняшний день их продукт поддерживает 18 современных онлайн-игр, что не является пределом, поскольку в перспективе освоение облачного гейминга, считающегося потенциально востребованным на российском рынке. Кроме того, специалисты подчеркивают, что новый формат сильно опережает технологию DPI и при этом маршрутизатор работает только на ростелекомовской сети PON. Стоимость новинки составляет 9000 рублей.