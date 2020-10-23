Недорогие и полезные товары с AliExpress: тактический топор, игровые наушники и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Тактический топор
Многофункциональный открытый тактический топор известного бренда HX OUTDOORS, предназначенный для выживания, кемпинга, охоты и домашних работ с деревом, выполнен из нержавеющей стали марки 440С с твёрдостью 58 HRC.
Общая длина топора равна 30,7 см, длина лезвия составляет 7,9 см. Рукоятка выполнена из нейлонового волокна.
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Цена: US $27.92
Игровые наушники
Проводные наушники-вкладыши Xiaomi Black Shark не чувствуются в ушной раковине, благодаря их лёгкости и эргономичности, оснащены кабелем Type-C, микрофоном и 14-мм магнитной катушкой, обеспечивающей кристально чистое звучание в любых условиях и великолепное прослушивание всего частотного диапазона.
В таких наушниках вы будете слышать любой звук в играх, например, выстрелы, шум ветра, шаги, пение птиц или свист пули. С блока управления девайса можно переключать треки, отвечать на звонки и регулировать громкость.
Цена: US $21.37
Вакуумный упаковщик
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Бытовой вакуумный упаковщик Laimeng Sous Vide герметично упакует ваши продукты питания, увеличив при этом срок их хранения до пяти раз. Он поможет сохранить свежесть сухофруктов, орехов, мяса и сладостей, предотвратив плесень, появление грибка и бактерий, а также уменьшив количество пищевых отходов.
Кроме того, упаковочная машинка может применяться для таких ценных товаров, как антиквариат, электроника и ювелирные изделия. Девайс имеет широкую область запайки и два режима упаковки: вакуумную и стандартную. Есть возможность заказать товар с быстрой доставкой со склада в Российской Федерации.
Цена: US $32.47 - 36.39
Сенсорная насадка на смеситель
Насадка Xiaomi Youpin имеет два датчика: нижний и боковой. При работе с нижним датчиком, вода течёт, пока объект находится в зоне видимости.
Боковым датчиком включается постоянный поток воды и выключается при необходимости одним касанием руки. Это поможет сэкономить воду за счёт регулирования потока, а если вода льётся более 3 минут, насадка её выключит. Одной полной зарядки хватает на 9 месяцев.
Цена: US $27.55
Беспроводной утюг
Больше не нужно перебрасывать мешающий провод и ждать несколько минут, когда утюг нагреется - беспроводной интерфейс этой новинки и почти мгновенный нагрев обеспечат комфортное применение.
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Утюг Lofans автоматически отключается спустя 10 минут простоя, чтобы предотвратить несчастные случаи. Аккумулятора устройства хватает на 20 минут использования, этого достаточно, чтобы погладить 2-3 вещи и быстро собраться. Благодаря тому, что утюг лёгкий и портативный, его удобно брать в поездки.
Цена: US $28.42
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