Многофункциональный открытый тактический топор известного бренда HX OUTDOORS, предназначенный для выживания, кемпинга, охоты и домашних работ с деревом, выполнен из нержавеющей стали марки 440С с твёрдостью 58 HRC.

Общая длина топора равна 30,7 см, длина лезвия составляет 7,9 см. Рукоятка выполнена из нейлонового волокна.

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Цена: US $27.92

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Проводные наушники-вкладыши Xiaomi Black Shark не чувствуются в ушной раковине, благодаря их лёгкости и эргономичности, оснащены кабелем Type-C, микрофоном и 14-мм магнитной катушкой, обеспечивающей кристально чистое звучание в любых условиях и великолепное прослушивание всего частотного диапазона.

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В таких наушниках вы будете слышать любой звук в играх, например, выстрелы, шум ветра, шаги, пение птиц или свист пули. С блока управления девайса можно переключать треки, отвечать на звонки и регулировать громкость.

Цена: US $21.37

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Бытовой вакуумный упаковщик Laimeng Sous Vide герметично упакует ваши продукты питания, увеличив при этом срок их хранения до пяти раз. Он поможет сохранить свежесть сухофруктов, орехов, мяса и сладостей, предотвратив плесень, появление грибка и бактерий, а также уменьшив количество пищевых отходов.

Кроме того, упаковочная машинка может применяться для таких ценных товаров, как антиквариат, электроника и ювелирные изделия. Девайс имеет широкую область запайки и два режима упаковки: вакуумную и стандартную. Есть возможность заказать товар с быстрой доставкой со склада в Российской Федерации.

Цена: US $32.47 - 36.39

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Насадка Xiaomi Youpin имеет два датчика: нижний и боковой. При работе с нижним датчиком, вода течёт, пока объект находится в зоне видимости.

Боковым датчиком включается постоянный поток воды и выключается при необходимости одним касанием руки. Это поможет сэкономить воду за счёт регулирования потока, а если вода льётся более 3 минут, насадка её выключит. Одной полной зарядки хватает на 9 месяцев.

Цена: US $27.55

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Больше не нужно перебрасывать мешающий провод и ждать несколько минут, когда утюг нагреется - беспроводной интерфейс этой новинки и почти мгновенный нагрев обеспечат комфортное применение.

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Утюг Lofans автоматически отключается спустя 10 минут простоя, чтобы предотвратить несчастные случаи. Аккумулятора устройства хватает на 20 минут использования, этого достаточно, чтобы погладить 2-3 вещи и быстро собраться. Благодаря тому, что утюг лёгкий и портативный, его удобно брать в поездки.

Цена: US $28.42

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