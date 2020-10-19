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Недорогие и полезные товары с AliExpress: ночник, беспроводные наушники, электробритва и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

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Электробритва

Электробритва Youpin от суббренда Xiaomi, получившая мотор с номинальной мощностью 3 Вт и скоростью 7200 оборотов в минуту, работает на встроенном аккумуляторе, время зарядки которого составляет  8 часов. 

После пополнения заряда бритва готова к эксплуатации в течение 60 минут. По заверению производителя полного заряда хватает почти на 2 месяца, при условии, что на процесс бритья будет уходить не более минуты в день.

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Цена: US $22.14

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Ночник

Миниатюрный и стильный светильник Xiaomi Mijia Sothing, оснащённый датчиком освещённости и аккумуляторной батареей ёмкостью 500 мАч, украсит любую комнату и на одном заряде проработает от 4 до 6 месяцев. 

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Для крепления ночника на стену вам не потребуется делать в стене отверстие, так как прикрепить его можно на ленту-липучку, которая идёт в комплекте.

Кроме того, светильник по желанию можно поворачивать в любую сторону, а также при необходимости отсоединить от несущей конструкции, к которой он крепится на магнитах.

Цена: US $9.50 - 26.98

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Беспроводные стереонаушники

Беспроводные водонепроницаемые наушники-вкладыши SoundPEATS - это прекрасный выбор для путешествий и занятий спортом. 

Они обладают отличным стереозвуком и шумоизоляцией, и оснащены зарядным кейсом с аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Время проигрывания музыки при полностью заряженных наушниках составляет около 5 часов, сам кейс работает от полного заряда до 100 часов. 

Цена: US $31.92

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Универсальный миксер

Стационарный шестискоростной миксер производства компании JUST BUY оснащён наклонной головкой и двигателем мощностью 1500 Вт. 

Кроме того, в комплект входят крючки для теста, плоская тарелка, венчик из проволоки и защита от брызг. Ёмкость чаши миксера составляет 5 литров. Такой помощник всегда пригодится на кухне любой хозяйке при приготовлении теста или крема.

Цена: US $66.15 - 86.40

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Беспроводной утюг

Беспроводной утюг Xiaomi Lofans со встроенной батареей для автономной работы очень удобен в применении, и поэтому востребован среди покупателей. 

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Модель имеет ионное покрытие, несколько режимов работы, мощность 2000 Вт и функцию отпаривания, для чего предусмотрен водяной резервуар объёмом 280 мл с производительностью 20 г/мин. Максимальная температура нагрева утюга составляет 200°C, полный нагрев происходит за 2 минуты.

Цена: US $31.12

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