Недорогие и полезные товары с AliExpress: ночник, беспроводные наушники, электробритва и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Электробритва
Электробритва Youpin от суббренда Xiaomi, получившая мотор с номинальной мощностью 3 Вт и скоростью 7200 оборотов в минуту, работает на встроенном аккумуляторе, время зарядки которого составляет 8 часов.
После пополнения заряда бритва готова к эксплуатации в течение 60 минут. По заверению производителя полного заряда хватает почти на 2 месяца, при условии, что на процесс бритья будет уходить не более минуты в день.
реклама
Цена: US $22.14
Ночник
Миниатюрный и стильный светильник Xiaomi Mijia Sothing, оснащённый датчиком освещённости и аккумуляторной батареей ёмкостью 500 мАч, украсит любую комнату и на одном заряде проработает от 4 до 6 месяцев.
Для крепления ночника на стену вам не потребуется делать в стене отверстие, так как прикрепить его можно на ленту-липучку, которая идёт в комплекте.
Кроме того, светильник по желанию можно поворачивать в любую сторону, а также при необходимости отсоединить от несущей конструкции, к которой он крепится на магнитах.
Цена: US $9.50 - 26.98
реклама
Беспроводные стереонаушники
Беспроводные водонепроницаемые наушники-вкладыши SoundPEATS - это прекрасный выбор для путешествий и занятий спортом.
Они обладают отличным стереозвуком и шумоизоляцией, и оснащены зарядным кейсом с аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Время проигрывания музыки при полностью заряженных наушниках составляет около 5 часов, сам кейс работает от полного заряда до 100 часов.
Цена: US $31.92
Универсальный миксер
Стационарный шестискоростной миксер производства компании JUST BUY оснащён наклонной головкой и двигателем мощностью 1500 Вт.
Кроме того, в комплект входят крючки для теста, плоская тарелка, венчик из проволоки и защита от брызг. Ёмкость чаши миксера составляет 5 литров. Такой помощник всегда пригодится на кухне любой хозяйке при приготовлении теста или крема.
Цена: US $66.15 - 86.40
Беспроводной утюг
Беспроводной утюг Xiaomi Lofans со встроенной батареей для автономной работы очень удобен в применении, и поэтому востребован среди покупателей.
реклама
Модель имеет ионное покрытие, несколько режимов работы, мощность 2000 Вт и функцию отпаривания, для чего предусмотрен водяной резервуар объёмом 280 мл с производительностью 20 г/мин. Максимальная температура нагрева утюга составляет 200°C, полный нагрев происходит за 2 минуты.
Цена: US $31.12
реклама
Топ-скидки на AliExpress за неделю!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группы ВКонтакте и Одноклассниках, а также канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила