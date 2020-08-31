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С мультиметром BSIDE ADM92CL можно выполнять любые работы с электричеством, всегда зная, какое напряжение и сила тока в сети.

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Прибор питается от 2-амперных батареек в количестве двух штук, и имеет удобный переключать, благодаря которому включение устройства и переключение режимов измерения можно делать одной рукой.

Цена: US $19.62 - 23.55

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Карманный цифровой осциллограф DS211 – это идеальное устройство, как для обучения, так и для проведения ремонтных работ различной степени сложности.

Подходит практически для любого оборудования и схем, вне зависимости от того, какие задачи стоят на повестке дня, контроль, исследование, анализ или починка электроники.

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Цена: US $68.90

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Зачем тратиться на дорогостоящий паяльник, если срочно требуется соединить два провода, ведь вместо этого можно ограничиться недорогой паяльной пастой.

Состав продукта включает в себя частицы олова со свинцом, предварительно смешанным с флюсом и всевозможными добавками. Что касается самой пайки, то она осуществляется с помощью обычной зажигалки – просто, быстро и удобно.

Цена: US $1.33 - 4.39

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С этой точилкой можно, наконец-то, забыть о мастерской, затачивая ножи самостоятельно. Весит устройство каких-то 288 граммов, зато его 8-ваттной мощности запросто хватает для того, чтобы обрабатывать как керамику, так и металл.

И всё это с минимальными усилиями и временными затратами, что действительно не может не радовать, поэтому профессиональная электрическая точилка для кухонных ножей однозначно не будет лишней в хозяйстве.

Цена: US $3.10 - 14.32

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Если на ПК нет встроенного Bluetooth-модема, то это вовсе не повод для того, чтобы отказываться от беспроводной передачи данных.

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Вместо этого можно использовать миниатюрный адаптер Bluetooth 5.0, который подойдёт к любому аппарату, оснащённому USB-портом, через который осуществляется подключение, позволяющее попрощаться с неудобными проводами.

Цена: US $1.62 - 3.05

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