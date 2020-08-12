Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, ТВ-приставка, гибридные наушники и другие
Цифровой мультиметр
Цифровой мультиметр Mestek DM90 с большим ЖК-дисплеем и бесконтактным индикатором напряжения поможет проводить точные измерения напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты и других параметров электрической цепи.
Кроме того, прибор оснащён светодиодным фонариком для работы при плохом освещении и работает от трёх ААА-батареек. Элементы питания в комплект не входят.
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Цена: US $15.99 - 19.99
Медиаплеер
Медиаплеер Mi TV Box S от известного китайского IT-гиганта XIAOMI в ультракомпактном корпусе предоставляет пользователям максимум возможностей платформы Android TV.
Устройство способно обеспечить доступ к более чем 3000 приложений, поддерживает форматы 2160p 4K UHD и 3D, имеет порт USB 2.0 типа A, вход для аудио и стереоподключения и выход HDMI.
Цена: US $27.99 - 54.99
Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой
Автомобильное беспроводное зарядное устройство Baseus Qi с держателем для смартфона оснащено сенсорной кнопкой, которая при прикосновении разжимает удерживающие части.
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На фронтальной части держателя расположен инфракрасный датчик: стоит только установить смартфон на держатель - боковые части плавно сдвигаются и фиксируют гаджет точно по его ширине. Максимальная выходная мощность девайса составляет 10 Вт.
Цена: US $22.99 - 25.99
Умный фитнес-браслет
Умный фитнес-браслет L8STAR R1 оснащён функциями мониторинга сердечного ритма и контроля сна, шагомером и пульсометром, имеет водонепроницаемый стандарт IP65 и поддерживает такие мобильные операционные системы, как iOS и Android.
Заряда аккумуляторной батареи ёмкостью 80 мАч хватает на пять дней работы гаджета в активном режиме. Смарт-браслет подходит для применения дома, в офисе и во время активного отдыха. Можно заказать бесплатную доставку товара со склада в Российской Федерации.
Цена: US $8.99
Гибридные наушники
Наушники TRN V80 бренда Wooeasy с гибридной технологией 2DD + 2 BA удовлетворят потребности любого меломана, так как работают в двух режимах: беспроводном с помощью Bluetooth-соединения и через обычный кабель.
Устройство также отличается высоким качеством звучания и наличием микрофона. Удобно использовать наушники во время занятий бегом и при других аналогичных спортивных мероприятиях.
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Цена: US $19.95 - 20.47
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