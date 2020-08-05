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Ударопрочный и водонепроницаемый смартфон Ulefone Armor X5 с экраном 5,5 дюйма работает под управлением Android 10 на 8-ядерном процессоре МТ-6762 и оснащён 3ГБ оперативной памяти, 32ГБ встроенной памяти и NFC.

Основная камера телефона имеет датчики на13 Мп + 2 Мп, и может снимать фотографии и видео высокого разрешения. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

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Цена: US $94.99

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Популярный среди домохозяек легендарный робот-пылесос ILIFE V7s Plus оснащён турбощёткой и предназначен для сухой и влажной уборки комнат в жилых помещениях и офисных зданиях.

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В устройстве предусмотрено пять основных режимов работы, которые удобно включаются с пульта дистанционного управления. Аккумулятор робота-пылесоса ёмкостью 2600 мАч позволяет ему работать до 130 минут без подзарядки.

Цена: US $156.66

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Проверенная временем и тысячами покупателей мини-дрель GOXAWEE 1337 оснащена большим набором насадок и применяется для сверления и шлифования мелких деталей.

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Также может использоваться для резки, шлифовки, полировки и формования таких материалов, как древесина, ламинат, керамика и металл. Кроме того, инструмент можно использовать для обработки ювелирных изделий. Мощность устройства составляет 130 Вт, количество оборотов - 30000 в минуту.

Цена: US $14.05 - 36.99

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Многофункциональный флеш-накопитель BRU подходит для всех устройств от ПК до смартфона, и оснащён портом USB, micro USB для смартфонов Android, USB Type-c и Lightning.

Девайс портативный и легко поместится в любую сумку или рюкзак. Кроме того, он выполнен в трёх цветах и доступен для заказа ёмкостью от 8 ГБ до 256 ГБ.

Цена: US $9.20 - 43.60

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Зеркало заднего вида Bluavido с ЖК-дисплеем на 12 дюймов, 2 ГБ оперативки, 32 ГБ ПЗУ, Android 8.1 и 4G подходит для любых автомобилей. Устройство имеет такие функции, как задняя камера, G-сенсор, циклическая запись, обнаружение движения, монитор парковки, отображение времени и данных, а также детектор радаров.

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Можно использовав сим-карту для интернета, устанавливать приложения из PlayMarket и получать еженедельные бесплатные обновления базы данных.

Цена: US $68.67 - 128.69

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