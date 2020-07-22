Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор отвёрток, «умный» видеорегистратор, фитнес-трекер и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Видеорегистратор
«Умный» автомобильный видеорегистратор Xiaomi Mijia поддерживает съёмку в разрешении 1080 P Full HD, формат декодирования H.264, карту-памяти TF от 8 до 64 ГБ и циклическую запись.
Устройство оснащёно объективом с углом обзора в 140°, 3-дюймовым HD TFT дисплеем, микрофоном, Wi-Fi для передачи изображения, встроенным аккумулятором ёмкостью 240 мАч. Кроме того, регистратор хорошо снимает при плохом освещении с сохранением важных деталей и автоматически начинает запись при необычном движении или вибрации.
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Цена: US $54.45
Большой игровой коврик
Этот большой геймерский коврик CSGO для компьютерной мыши имеет прорезиненную основу и поэтому не скользит по столу, обеспечивая точное управление девайсом, а также водонепроницаемое покрытие, которое эффективно предотвратит повреждение от пролитой жидкости.
Размер коврика составляет 700 х 300 мм, таким образом, он подходит для всех типов клавиатуры и мышек. В магазине на выбор предлагается 17 расцветок, также можно заказать продавцу свой вариант принта.
Цена: US $8.62
Набор инструментов
Набор плоскогубцев и кусачек от популярного производителя инструментов WORKPRO с чехлом для хранения. В комплектацию набора входят длинноносые плоскогубцы, комбинированные плоскогубцы, бокорезы, тонкогубцы и торцевые кусачки с удобными рукоятками из биметаллического материала.
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Все инструменты изготовлены из кованой стали и для долговечности имеют никелево-железное покрытие. Есть возможность заказать бесплатную доставку со склада в Российской Федерации.
Цена: US $12.00 - 14.40
Набор отвёрток
Набор прецизионных отвёрток «25 в 1» состоит из 24 сменных бит из хром-ванадиевой стали и удобной рукоятки из легированного материала, предназначен для ремонта большинства цифровых продуктов, различных типов компьютеров, мобильных гаджетов, камер, часов, очков и т.д.
Каждая бита идеально крепится в рукоятке и легко может быть заменена с одной на другую при необходимости. Отвёртки продаются в комплекте с футляром-кошельком для хранения и транспортировки.
Цена: US $2.80
Смарт-трекер
Фитнес-трекер Band 4 Pro, выпущенный компанией Huawei, оснащён 0,95-дюймовым AMOLED-дисплеем, модулями Bluetooth 4.2 и NFC, автономным GPS и поддерживает мобильные операционные системы Android и iOS.
Гаджет имеет одиннадцать режимов тренировок, трекер сна, мониторинг потраченных калорий, пройденных шагов, расстояния и сердечного ритма, а также опции определения насыщения крови кислородом.
Цена: US $40.99 - 54.99
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