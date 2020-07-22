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«Умный» автомобильный видеорегистратор Xiaomi Mijia поддерживает съёмку в разрешении 1080 P Full HD, формат декодирования H.264, карту-памяти TF от 8 до 64 ГБ и циклическую запись.

Устройство оснащёно объективом с углом обзора в 140°, 3-дюймовым HD TFT дисплеем, микрофоном, Wi-Fi для передачи изображения, встроенным аккумулятором ёмкостью 240 мАч. Кроме того, регистратор хорошо снимает при плохом освещении с сохранением важных деталей и автоматически начинает запись при необычном движении или вибрации.

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Цена: US $54.45

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Этот большой геймерский коврик CSGO для компьютерной мыши имеет прорезиненную основу и поэтому не скользит по столу, обеспечивая точное управление девайсом, а также водонепроницаемое покрытие, которое эффективно предотвратит повреждение от пролитой жидкости.



Размер коврика составляет 700 х 300 мм, таким образом, он подходит для всех типов клавиатуры и мышек. В магазине на выбор предлагается 17 расцветок, также можно заказать продавцу свой вариант принта.

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Цена: US $8.62

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Набор плоскогубцев и кусачек от популярного производителя инструментов WORKPRO с чехлом для хранения. В комплектацию набора входят длинноносые плоскогубцы, комбинированные плоскогубцы, бокорезы, тонкогубцы и торцевые кусачки с удобными рукоятками из биметаллического материала.

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Все инструменты изготовлены из кованой стали и для долговечности имеют никелево-железное покрытие. Есть возможность заказать бесплатную доставку со склада в Российской Федерации.

Цена: US $12.00 - 14.40

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Набор прецизионных отвёрток «25 в 1» состоит из 24 сменных бит из хром-ванадиевой стали и удобной рукоятки из легированного материала, предназначен для ремонта большинства цифровых продуктов, различных типов компьютеров, мобильных гаджетов, камер, часов, очков и т.д.

Каждая бита идеально крепится в рукоятке и легко может быть заменена с одной на другую при необходимости. Отвёртки продаются в комплекте с футляром-кошельком для хранения и транспортировки.

Цена: US $2.80

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Фитнес-трекер Band 4 Pro, выпущенный компанией Huawei, оснащён 0,95-дюймовым AMOLED-дисплеем, модулями Bluetooth 4.2 и NFC, автономным GPS и поддерживает мобильные операционные системы Android и iOS.

Гаджет имеет одиннадцать режимов тренировок, трекер сна, мониторинг потраченных калорий, пройденных шагов, расстояния и сердечного ритма, а также опции определения насыщения крови кислородом.

Цена: US $40.99 - 54.99

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