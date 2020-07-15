Недорогие и полезные товары с AliExpress: сенсорные выключатели, цифровой велокомпьютер и другие
Велокомпьютер
Цифровой велокомпьютер имеет множество преимуществ, среди которых надёжная защита от воды и сенсорное управление.
Также устройство без погрешностей показывает скорость движения, преодолённое расстояние, потраченное на путь время, объём сожженных калорий и текущую дату.
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Использовать велокомпьютер проще простого, но если что-то непонятно, то всегда можно использовать размещенную на странице товара инструкцию по эксплуатации.
Цена: US $8.98
Сенсорные выключатели
Эти выключатели привлекают к себе внимание не только благодаря своему стильному дизайну и новомодному стеклянному покрытию, но и возможностью сенсорного управления.
Кроме того, светотехника легко программируется на автоматическое включение/выключение с помощью предусмотренного таймера и голосовой поддержки таких популярных ассистентов, как Alexa от Amazon и Assistant от Google.
Цена: US $12.95 - 14.70
Графический планшет
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Этот компактный графический гаджет с размерами 17,6 x 11,2 см прекрасно справляется с любыми повседневными сценариями, работая через USB.
К нему прилагается удобный чехол для транспортировки и хранения, цифровое перо со сменными насадками, питающееся от обыкновенной батарейки, а также антискользящая перчатка.
Цена: US $31.99
Розетка с USB
Забыли предусмотреть розетку в нужном месте? Не беда, ведь вместо того, чтобы штробить стены, можно приобрести встраиваемую USB-розетку от довольно известного китайского бренда-производителя электротоваров Livolo.
Выглядит такая розетка более чем презентабельно и компактно – устройство имеет закалённое стеклянное покрытие и вполне приемлемые размеры 11,9 x 7,8 х 4,2 см.
Цена: US $19.68 - 20.58
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