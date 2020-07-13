Отличный набор, который благодаря своей компактности (габариты комплектного чемодана составляют 24 x 12,5 x 4,3 см) позволяет всегда иметь его при себе, используя для этих целей рюкзак или автомобильный багажник.

Всего рабочий комплект включает в себя 46 сменных единиц, состоящих практически из одних только бит разного диаметра и формы, что позволяет выполнять задачи различной степени сложности.

реклама

Цена: US $15.46

Посмотреть товар

Универсальное подвижное крепление, которое подойдет для любого компьютерного монитора при условии, что его вес не превысит 9 кило. К слову, такого потенциала вполне хватит для того, чтобы удержать 43-дюймовую телевизионную панель, а уж о стандартном 21-дюймового экране для ПК и говорить не приходится.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Удивит кронштейн и наличием вертикальных углов, причем не в привычном диапазоне от -20 до +20, а гораздо большим шагом, исчисляющимся 85 градусами в ту и в другую сторону, что позволяет разместить панель практически в параллель горизонтальной поверхности вне зависимости от ориентации.

Цена: US $14.43 - 17.76

Посмотреть товар

реклама

Напоминающее с виду МФУ устройство на самом деле является полноценным морозильной камерой в компактном исполнении (57 x 31,5 x 34 см), разработанной специально для автомобиля. Работает эта модель в довольно широком диапазоне от 12 до 24 В, имея при этом объем 25 литров.

Агрегат уже за 30 минут охлаждается до -22 градусов, а спустя еще какое-то время – до минимальных 18. Автономности аккумулятора вполне хватает для того, чтобы сохранять холод в течение последующих 4 часов.

Цена: US $241.24 - 272.32

Посмотреть товар

Этот прибор можно уверенно отнести к промышленным, поскольку он подходит для выполнения любых работ, начиная с нагрева, склеивания и размягчения, и заканчивая усадкой и пайкой.

1,6-тысячной мощности и питания от стандартной сети 220 вольт вполне хватит для решения перечисленных и многих других задач при работе с мелкой электроникой и проводкой, позволяя фену выдавать горячий воздушный поток под давлением в один бар.

Цена: US $20.29 - 33.83

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!