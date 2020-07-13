Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов, морозилка в авто, электронный фен и другие
Набор инструментов
Отличный набор, который благодаря своей компактности (габариты комплектного чемодана составляют 24 x 12,5 x 4,3 см) позволяет всегда иметь его при себе, используя для этих целей рюкзак или автомобильный багажник.
Всего рабочий комплект включает в себя 46 сменных единиц, состоящих практически из одних только бит разного диаметра и формы, что позволяет выполнять задачи различной степени сложности.
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Цена: US $15.46
Кронштейн для монитора
Универсальное подвижное крепление, которое подойдет для любого компьютерного монитора при условии, что его вес не превысит 9 кило. К слову, такого потенциала вполне хватит для того, чтобы удержать 43-дюймовую телевизионную панель, а уж о стандартном 21-дюймового экране для ПК и говорить не приходится.
Удивит кронштейн и наличием вертикальных углов, причем не в привычном диапазоне от -20 до +20, а гораздо большим шагом, исчисляющимся 85 градусами в ту и в другую сторону, что позволяет разместить панель практически в параллель горизонтальной поверхности вне зависимости от ориентации.
Цена: US $14.43 - 17.76
Морозилка в авто
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Напоминающее с виду МФУ устройство на самом деле является полноценным морозильной камерой в компактном исполнении (57 x 31,5 x 34 см), разработанной специально для автомобиля. Работает эта модель в довольно широком диапазоне от 12 до 24 В, имея при этом объем 25 литров.
Агрегат уже за 30 минут охлаждается до -22 градусов, а спустя еще какое-то время – до минимальных 18. Автономности аккумулятора вполне хватает для того, чтобы сохранять холод в течение последующих 4 часов.
Цена: US $241.24 - 272.32
Электронный фен
Этот прибор можно уверенно отнести к промышленным, поскольку он подходит для выполнения любых работ, начиная с нагрева, склеивания и размягчения, и заканчивая усадкой и пайкой.
1,6-тысячной мощности и питания от стандартной сети 220 вольт вполне хватит для решения перечисленных и многих других задач при работе с мелкой электроникой и проводкой, позволяя фену выдавать горячий воздушный поток под давлением в один бар.
Цена: US $20.29 - 33.83
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