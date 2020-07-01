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Этот фонарик помимо своей основной функции освещения, имеет ещё и встроенные инструменты: ножницы, нож, открывалку для бутылок, гаечный ключ и отвёртки. Такой небольшой набор может выручить в любой момент, также есть стеклобой и стропорез которые помогут в случае непредвиденной ситуации.

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Стеклобой извлекается нажатием на специальную кнопку. Фонарь имеет три режима свечения и функцию зума. Изготовлен из пластика и металла, работает от 3 батареек типа ААА.

Цена: US $7.49

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Замечательный вентилятор нового поколения Xiaomi Mijia. «Умный» девайс выглядит как длинная труба, имеет пульт дистанционного управления и прекрасно справляется со своей задачей по охлаждению помещения.

Кроме того, имеется специальное приложение для смартфона, на котором можно регулировать температуру.

Цена: US $99.00

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Держатель выглядит очень необычно, он предназначен для фиксации гаджета, а конкретно - для планшета. Это хороший выбор для любых поездок, особенно, если сзади сидят дети.

Планшет можно расположить на комфортном расстоянии. Подойдёт для большинства гаджетов, настраивается исходя из диагонали устройства, имеет несколько вариантов по размерам держателя.

Цена: US $16.70 - 24.00

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Карманный телевизор-брелок со складной антенной и простым дизайном имеет шнурок для переноски в комплекте. Ловит FM-радио и ТВ, а также показывает время. Диагональ дисплея всего 1,8 дюйма, так что наверняка это самый компактный телевизор из всех, что можно сейчас найти.

Спереди находятся кнопки управления и встроенный динамик, а на левом торце - разъем 3.5 мм для подключения наушников и порт Mini USB. Корпус пластиковый, его размеры 75 x 62 мм.

Цена: US $11.19

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