На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Отличный набор от компании Makita для тех, кто предпочитает качество. В него входит более 200 наименований: биты, свёрла, насадки, а также наиболее часто используемые инструменты.

В наборе нет лишних вещей. Все инструменты нужны для работы. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет приобрести сразу всё необходимое.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Цена: US $399.99

Посмотреть товар

Цифровой анемометр от китайского бренда HoldPeak HP-866B предназначен для измерения температуры окружающей среды и скорости ветра.

реклама

Все данные выводятся на ЖК-экран. Диапазон измерения скорости ветра - от 0 до 30 м/с, температуры - от 10 до +45 градусов по Цельсию.

Прибор очень компактный. Его размеры составляют 16 х 8 х 3,5 сантиметров. Анемометр удобно брать с собой. Он питается от двух мизинчиковых батареек, которые идут в комплекте.

Цена: US $19.99

Посмотреть товар

реклама

Многофункциональная настольная лампа сделана из алюминия и очень качественного пластика. Девайс можно использовать не только в качестве ночной подсветки, но и как беспроводную зарядку для телефона и других мобильных гаджетов, а также как Bluetooth-колонку.

Мощность светильника составляет 5 Вт, мощность Bluetooth – 3 + 4 Вт, а мощность беспроводной зарядки – 10 Вт. Яркость свечения равна 220 лм.

Цена: US $30.50 - 42.65

Посмотреть товар

Портативный шуруповёрт с мощностью 25 Вт позволяет выполнять широкий спектр работ, не испытывая при этом дискомфорта от постоянно путающегося под руками кабеля. В комплекте идут аккумуляторы, пара бит и зарядное устройство.

К достоинствам можно отнести хороший крутящий момент, высокую мощность, надёжность и светодиодную подсветку, которая делает работу мастера ещё более комфортной.

Цена: US $49.78 - 77.82

Посмотреть товар

Качественные мужские часы Makibes BR2 можно считать универсальными. С их помощью можно узнать не только точное время, но и количество пройденных шагов, температуру, скорость движения, пульс, а также много других параметров.

реклама

Эта полезная вещь, однозначно, стоит своих денег. Столько функций есть далеко не у каждой модели часов.

Цена: US $57.93

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!