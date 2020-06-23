Интересные и полезные товары с AliExpress: светильник с Bluetooth-динамиком и зарядкой, шуруповёрт и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Набор инструментов
Отличный набор от компании Makita для тех, кто предпочитает качество. В него входит более 200 наименований: биты, свёрла, насадки, а также наиболее часто используемые инструменты.
В наборе нет лишних вещей. Все инструменты нужны для работы. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет приобрести сразу всё необходимое.
Цена: US $399.99
Цифровой мини-анемометр
Цифровой анемометр от китайского бренда HoldPeak HP-866B предназначен для измерения температуры окружающей среды и скорости ветра.
рекламаВсе данные выводятся на ЖК-экран. Диапазон измерения скорости ветра - от 0 до 30 м/с, температуры - от 10 до +45 градусов по Цельсию.
Прибор очень компактный. Его размеры составляют 16 х 8 х 3,5 сантиметров. Анемометр удобно брать с собой. Он питается от двух мизинчиковых батареек, которые идут в комплекте.
Цена: US $19.99
Светильник с Bluetooth-динамиком и зарядкой
рекламаМногофункциональная настольная лампа сделана из алюминия и очень качественного пластика. Девайс можно использовать не только в качестве ночной подсветки, но и как беспроводную зарядку для телефона и других мобильных гаджетов, а также как Bluetooth-колонку.
Мощность светильника составляет 5 Вт, мощность Bluetooth – 3 + 4 Вт, а мощность беспроводной зарядки – 10 Вт. Яркость свечения равна 220 лм.
Цена: US $30.50 - 42.65
Аккумуляторный шуруповёрт
Портативный шуруповёрт с мощностью 25 Вт позволяет выполнять широкий спектр работ, не испытывая при этом дискомфорта от постоянно путающегося под руками кабеля. В комплекте идут аккумуляторы, пара бит и зарядное устройство.
К достоинствам можно отнести хороший крутящий момент, высокую мощность, надёжность и светодиодную подсветку, которая делает работу мастера ещё более комфортной.
Цена: US $49.78 - 77.82
Мужские часы
Качественные мужские часы Makibes BR2 можно считать универсальными. С их помощью можно узнать не только точное время, но и количество пройденных шагов, температуру, скорость движения, пульс, а также много других параметров.
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Эта полезная вещь, однозначно, стоит своих денег. Столько функций есть далеко не у каждой модели часов.
Цена: US $57.93
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