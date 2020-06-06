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Недорогие и полезные товары с AliExpress: магнитные биты, бюджетный ТВ-бокс, электроотвёртка и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Магнитные биты

Благодаря своему самому ходовому размеру и наличию магнитного держателя, эти биты найдут применение в любом хозяйстве. Есть возможность перестановки держателя с одной стороны биты на противоположную – шлиц не помешает. 

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При этом рекомендовано применение бит вместе с шуруповёртом или отвёрткой, укомплектованной битодержателем, что позволяет использовать насадки, представленные в двух конфигурациях длины на 6,5 см и 11 см, даже в самых труднодоступных местах.

Цена: US $2.00 - 12.75

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Намагничивающее кольцо

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Универсальное 21-миллиметровое съёмное кольцо выполнено из магнитной стали и по сути имеет такое же назначение, что и магнитные биты, другими словами, служит для надёжной фиксации винтов, шурупов и болтов на кончике отвёртки.

Очень удобное приспособление как для домашнего применения, так и для масштабных работ по монтажу различного электрооборудования или при сборке мебели. Товар продаётся комплектом из трёх колец размером 21 x 12 мм.

Цена: US $3.99

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Полка на монитор

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Универсальная полка-надставка для телевизионной панели или компьютерного монитора, установка которой не требует дополнительных креплений. 

Всего лишь за пару минут пользователь получает удобнейшую систему хранения для пультов, маршрутизатора, ТВ-приставки и прочей важной мелочёвки.

Цена: US $3.07 - 8.59

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Термоусадочные муфты

С этим супер-набором для быстрой и надёжной спайки можно наконец-то забыть об изоленте со всеми её недостатками. Эргономично организованный бокс для хранения позволит всегда иметь под рукой нужную муфту из 250 представленных единиц. 

Что касается применения, то благодаря расположенному внутри припойному кольцу, достаточно вставить внутрь выбранной муфты зачищенные провода и прогреть их снаружи зажигалкой, обеспечив необходимое для фиксации плавление. 

Полученный узел выходит максимально надёжным и безопасным, так как соединители имеют термоусадку, изолирующую стык не только от касаний, но и от воды.

Цена: US $5.06 - 18.33

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Электроотвёртка

Это один из самых популярных и востребованных инструментов компании Xiaomi на Алиэкспресс. Электроотвёртка Wowstick 1F Pro подходит для работы с любой бытовой техникой и электронными гаджетами. 

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Наличие встроенной аккумуляторной батареи ёмкостью 280 мАч (вторая конфигурация на батарейках) позволяет работать в автономном режиме, тогда как крутящий момент, равный 0,15/3 Нм, даёт возможность быстро и легко справиться с поставленной задачей. Кроме того, к отвёртке прилагается удобный кейс со сменными битами.

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Цена: US $8.22 - 38.02

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Бюджетный ТВ-бокс

Несмотря на свою скромную цену, приставка X3 Max имеет девятую версию Android OS, весьма неплохой чип Amlogic S905X3, 4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ, которые потянут не только IPTV и игры, но и воспроизведение торрентов в формате 4K. 

Кроме того, ТВ-бокс оснащён модулем WiFi, разъёмами USB и LAN, оптическим портом, аудио-видео выходом, а также комплектным пультом дистанционного управления.

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US $32.48 - 42.97

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