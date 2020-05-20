Недорогие и полезные товары с AliExpress: магнитола на Android, мощный повербанк, мультитул и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Мультитул 12 в 1
В рукоятке этой миниатюрной секиры производства известного бренда WORKPRO скрыты 11 дополнительных элементов, которые можно использовать для мелкого ремонта или других несложных задач: мини-молоток, гаечный ключ, отвёртки, открывалка, пилочка и т.д.
рекламаМультитул абсолютно не тяжелый, изготовлен из качественной нержавеющей стали, имеет полированные деревянные вставки на рукоятке и продаётся в специальном чехле.
Есть возможность приобрести товар с российского склада.
Цена: US $10.25 - 11.39
2din магнитола на Android
рекламаМультимедийная система Hikity станет не только эффектным оформлением приборной панели вашего автомобиля.
Эта 2-диновая магнитола оснащена большим 7-дюймовым сенсорным дисплеем, видео и аудиоплеерами, модулями беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth 4.0, радио FM и GPS-навигацией.
Работает устройство под управлением мобильной операционной системы Android 9.1. Товар можно заказать с доставкой со склада в России.
Цена: US $47.69 - 69.55
Гравер
Мини-набор GOXAWEE порадует большим количеством сменных насадок, минимальным шумом во время работы и отличной скоростью вращения, которую можно регулировать. Вес инструмента не большой, благодаря чему ваша рука не устанет даже при длительной работе.
Довершает общую картину хорошая мощность, качественная сборка без люфта и отсутствие перегрева даже после 20-минутной беспрерывной эксплуатации.
Кроме того, устройство доступно для покупки со склада в Российской Федерации.
Цена: US $14.05 - 36.25
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Мощный повербанк
Это не самый бюджетный, но зато очень мощный джампстартер YABER, которого хватит даже на запуск 6-литрового двигателя микроавтобуса с севшим в ноль аккумулятором.
Пусковое устройство имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 22000 мАч, мощность 100 Вт, выход с 12 В/16 В/19 В и 10-амперным током.
рекламаЦена: US $95.89
Набор отвёрток
С таким набором любой ремонт мобильной электроники будет нипочём, ведь речь идёт о таком количестве комплектных насадок и бит, выполненных из прочной стали, к которым прилагается эргономичная рукоятка с прорезиненным антискользящим покрытием.
К набору прилагается удобный кейс-органайзер, где можно всё разместить по секциям и отделениям. Товар предлагается в трёх цветовых исполнениях и двух конфигурациях: 110 в 1 и 25 в 1.
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Цена: US $5.99 - 13.99
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