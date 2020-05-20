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В рукоятке этой миниатюрной секиры производства известного бренда WORKPRO скрыты 11 дополнительных элементов, которые можно использовать для мелкого ремонта или других несложных задач: мини-молоток, гаечный ключ, отвёртки, открывалка, пилочка и т.д.

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Мультитул абсолютно не тяжелый, изготовлен из качественной нержавеющей стали, имеет полированные деревянные вставки на рукоятке и продаётся в специальном чехле.

Есть возможность приобрести товар с российского склада.

Цена: US $10.25 - 11.39

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Мультимедийная система Hikity станет не только эффектным оформлением приборной панели вашего автомобиля.

Эта 2-диновая магнитола оснащена большим 7-дюймовым сенсорным дисплеем, видео и аудиоплеерами, модулями беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth 4.0, радио FM и GPS-навигацией.

Работает устройство под управлением мобильной операционной системы Android 9.1. Товар можно заказать с доставкой со склада в России.

Цена: US $47.69 - 69.55

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Мини-набор GOXAWEE порадует большим количеством сменных насадок, минимальным шумом во время работы и отличной скоростью вращения, которую можно регулировать. Вес инструмента не большой, благодаря чему ваша рука не устанет даже при длительной работе.

Довершает общую картину хорошая мощность, качественная сборка без люфта и отсутствие перегрева даже после 20-минутной беспрерывной эксплуатации.

Кроме того, устройство доступно для покупки со склада в Российской Федерации.

Цена: US $14.05 - 36.25

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Это не самый бюджетный, но зато очень мощный джампстартер YABER, которого хватит даже на запуск 6-литрового двигателя микроавтобуса с севшим в ноль аккумулятором.

Пусковое устройство имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 22000 мАч, мощность 100 Вт, выход с 12 В/16 В/19 В и 10-амперным током.

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Цена: US $95.89

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С таким набором любой ремонт мобильной электроники будет нипочём, ведь речь идёт о таком количестве комплектных насадок и бит, выполненных из прочной стали, к которым прилагается эргономичная рукоятка с прорезиненным антискользящим покрытием.

К набору прилагается удобный кейс-органайзер, где можно всё разместить по секциям и отделениям. Товар предлагается в трёх цветовых исполнениях и двух конфигурациях: 110 в 1 и 25 в 1.

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Цена: US $5.99 - 13.99

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