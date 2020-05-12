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Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов «Молот Тора», усилитель сигнала Wi-Fi и другие

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На AliExpress каждый сможет найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Набор инструментов «Молот Тора»

Универсальный комплект, получивший оригинальное оформление в виде молота Тора, подойдет для решения любых повседневных задач, начиная с ремонтных работ и заканчивая починкой бытовой техники. 

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Такой набор можно использовать даже как презент, качество материалов изготовления и ассортимент инструментов делают подарок годным для любого мастера.

Цена: US $30.80

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Усилитель сигнала Wi-Fi

Плохой сигнал из-за слабого роутера? Не беда, ведь можно запросто его усилить, используя специальное устройство, обладающее внушительным диапазоном, добивающим даже на другой этаж. 

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Ретранслятор поддерживает 5G, благодаря чему загрузка занимает считанные секунды. Радует и качество сборки усилителя, который можно устанавливать, как внутри, так и снаружи помещений. Товар можно заказать со склада в России.

Цена: US $7.70 - 24.60

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Смеситель для ванной

Эффектный смеситель в ретро-стиле подойдет не только для ванной, но и для кухни, имеет выдвижной 50-сантиметровый шланг, который можно использовать в качестве удобной лейки. 

Кран качественный, хромированный, с хорошо полированной поверхностью имеет керамический клапан, приятный на ощупь. В интернет-магазине доступны восемь вариантов цветового исполнения.

Цена: US $42.77 - 59.99

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Смартфон Elephone E10    

Отличный бюджетник с безрамочным 6,5-дюймовым дисплеем, каплеобразной фронтальной камерой на 13 Мп и 8-ядерным процессором MT6762D Octa Core. 

Кроме того, смартфон имеет 4 ГБ ОЗУ, встроенное хранилище на 64 ГБ, четыре модуля основной камеры с разрешением 48 Мп для главного датчика, а также поддержку технологии быстрой подзарядки на 10 Вт. 

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Есть здесь и NFC-модуль для бесконтактной оплаты, позволяющий рассчитываться за товары и услуги прямо с мобильника. 

Цена: US $119.99 - 131.99

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Компьютерные колонки

Колонки GS203 от FANTECH получили множество преимуществ, среди них 5-ваттная выходная мощность, наличие 3,5-миллиметрового аудиоразъема Jack и комплектный USB-кабель для питания. 

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Есть и эффектная подсветка, расположенная прямо в центре динамиков. В целом, это стильное решение для дома, которое впишется в любой интерьер.

Цена: US $15.95

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СКИДКИ НА МАКСИМУМ

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Возьми 10600кф, возьми это.... https://www.youtube.com/watch?v=okKFtCK4PfU
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Gnl_Sturn
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