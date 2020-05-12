На AliExpress каждый сможет найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Универсальный комплект, получивший оригинальное оформление в виде молота Тора, подойдет для решения любых повседневных задач, начиная с ремонтных работ и заканчивая починкой бытовой техники.

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Такой набор можно использовать даже как презент, качество материалов изготовления и ассортимент инструментов делают подарок годным для любого мастера.

Цена: US $30.80

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Плохой сигнал из-за слабого роутера? Не беда, ведь можно запросто его усилить, используя специальное устройство, обладающее внушительным диапазоном, добивающим даже на другой этаж.

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Ретранслятор поддерживает 5G, благодаря чему загрузка занимает считанные секунды. Радует и качество сборки усилителя, который можно устанавливать, как внутри, так и снаружи помещений. Товар можно заказать со склада в России.

Цена: US $7.70 - 24.60

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Эффектный смеситель в ретро-стиле подойдет не только для ванной, но и для кухни, имеет выдвижной 50-сантиметровый шланг, который можно использовать в качестве удобной лейки.

Кран качественный, хромированный, с хорошо полированной поверхностью имеет керамический клапан, приятный на ощупь. В интернет-магазине доступны восемь вариантов цветового исполнения.

Цена: US $42.77 - 59.99

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Отличный бюджетник с безрамочным 6,5-дюймовым дисплеем, каплеобразной фронтальной камерой на 13 Мп и 8-ядерным процессором MT6762D Octa Core.

Кроме того, смартфон имеет 4 ГБ ОЗУ, встроенное хранилище на 64 ГБ, четыре модуля основной камеры с разрешением 48 Мп для главного датчика, а также поддержку технологии быстрой подзарядки на 10 Вт.

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Есть здесь и NFC-модуль для бесконтактной оплаты, позволяющий рассчитываться за товары и услуги прямо с мобильника.

Цена: US $119.99 - 131.99

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Колонки GS203 от FANTECH получили множество преимуществ, среди них 5-ваттная выходная мощность, наличие 3,5-миллиметрового аудиоразъема Jack и комплектный USB-кабель для питания.

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Есть и эффектная подсветка, расположенная прямо в центре динамиков. В целом, это стильное решение для дома, которое впишется в любой интерьер.

Цена: US $15.95

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