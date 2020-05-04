Недорогие и полезные товары с AliExpress: универсальный стартер, аккумуляторная отвёртка, паяльный набор и другие
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Универсальный стартер
Если часто садится аккумулятор, заставая автомобилиста врасплох в самый неподходящий момент, то впору задуматься о покупке зарядки, работающей на высокоскоростной литиевой батарее.
рекламаБлагодаря этому устройству ёмкостью 22000 мАч удастся запустить автомобильную АКБ в считанные секунды, а уж о подзарядке мобильных гаджетов, для которых этот аккумулятор также подходит, и говорить не приходится.
Кроме того, устройство имеет хороший дизайн и качественную сборку, а также малые габариты и солидный вес. Товар можно заказать с российского склада и получить посылку в течение 10 дней.
Цена: US $63.91 - 74.76
Токарный мини станок
рекламаКомпактный токарный станок WOLIKE, получивший небольшие габариты 31 x 7 x 6,5 см и скорость вращения 4000-7000 оборотов в минуту, подойдёт как для любителей, так и для профессиональных мастеров.
Мощность деревообрабатывающего станка составляет 150 ватт, к нему в комплекте прилагается шесть сменных ножей для резьбы, крепёжный стержень, ключи и адаптер.
Товар можно заказать со склада в России с бесплатной доставкой.
Цена: US $40.18 - 48.22
Беспроводная воздуходувка
Отличный воздуходув для оргтехники, получивший форму пистолета с удлинённым носиком. Работает устройство на автономном аккумуляторе, восполнить заряд которого можно через комплектный USB-кабель.
Максимальные 3300 оборотов обеспечивают высокое давление, с помощью которого можно выдуть любую мелочь, не ограничивая применение устройства проводами и розетками.
Единственное, чего не хватает – это комплектного чехла для хранения девайса.
Цена: US $79.90
Аккумуляторная отвёртка
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Эргономичная отвёртка с удобной рукояткой и поворотным механизмом QUICKTURN, позволяющим менять форм-фактор отвёртки с пистолетной на прямую и обратно, станет незаменимым подспорьем в хозяйстве.
Инструмент имеет скорость вращения 1000 оборотов в минуту, большое количество сменных насадок (44 штуки), высококачественный литий-ионный аккумулятор, а также компактный кейс-органайзер для хранения и транспортировки.
Цена: US $19.90 - 23.53
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Паяльный набор
Одна из самых популярных моделей паяльников, позволяющих выполнять работу любой сложности, благодаря своей лёгкости, компактности и качественной пайке.
Для контроля процесса инструмент оснащён дисплеем, отображающим температуру, а для удобства применения – эргономичной угловой подставкой.
рекламаНесомненным плюсом этой модели паяльника является неперегревающаяся рукоятка, а также наличие непромокаемого чехла из плотного текстиля с полным комплектом сопутствующих принадлежностей.
Цена: US $13.19 - 20.99
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