Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильный компрессор, магнитола, смартфон и другие
Повербанк
При помощи этого повербанка компании Baseus можно заряжать мобильные устройства через кабель или без проводов, допускается одновременно заряжать три устройства без потери скорости зарядки. Кроме того, повербанк можно использовать в качестве подставки для смартфона.
Ёмкость повербанка 10000 мАч, при этом он весьма компактный - 9,5 x 6 x 2,5 см. Можно выбрать в белом, чёрном и чёрно-красном цветах.
реклама
Цена: US $34.27 - 35.70
Автомобильная магнитола
1 DIN магнитола Podofo оснащена 7-дюймовым HD дисплеем, умеет читать как MP3, так и lossless форматы до 24 бит/96 кГц.
рекламаМожет читать флешки и карточки памяти, а также работает через Bluetooth. Есть русский язык в меню. В комплект входит камера заднего вида, которую можно подключить к магнитоле.
Цена: US $62.53 - 121.84
Пылесос
Портативный пылесос с функцией стерилизации, мощность всасывания 12 000 па, работает от батареи заряжаемой от сети 220 вольт, мощность прибора 360 ватт.
Ёмкость пылесборника 0,5 литра, идеально подойдёт для уборки в труднодоступных местах, в салоне автомобиля. Устройство имеет сенсорное управление и изготовлено из крепкого пластика.
Цена: US $65.32
Смартфон Xiaomi Mi Note 10: глобальная версия
Смартфон с цветным высококонтрастным 6-дюймовым экраном безрамочного типа, встроенная память до 128 ГБ, камера на 108 мп, поддержка быстрой зарядки и сканер отпечатка пальца.
Аккумуляторная батарея ёмкостью 5260 мАч, модуль WiFi, поддерживает приложения, программы и игры.
Цена: US $459.00 - 486.00
реклама
Посмотреть товар
Автомобильный компрессор
Этот компрессор предназначен для подкачки шин вашего автомобиля. Для полной накачки колеса легковушки необходимо всего 3 минуты. Устройство запоминает установленное давление, поэтому не нужно устанавливать его в следующий раз.
За счет своих небольших габаритов он не займет много места в автомобиле. Может поместиться под передним пассажирским сидением.
рекламаЦена: US $36.42 - 42.97
Мартовская распродажа на AliExpress «Стильная охота»!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила