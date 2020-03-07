При помощи этого повербанка компании Baseus можно заряжать мобильные устройства через кабель или без проводов, допускается одновременно заряжать три устройства без потери скорости зарядки. Кроме того, повербанк можно использовать в качестве подставки для смартфона.

Ёмкость повербанка 10000 мАч, при этом он весьма компактный - 9,5 x 6 x 2,5 см. Можно выбрать в белом, чёрном и чёрно-красном цветах.

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Цена: US $34.27 - 35.70

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1 DIN магнитола Podofo оснащена 7-дюймовым HD дисплеем, умеет читать как MP3, так и lossless форматы до 24 бит/96 кГц.

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Может читать флешки и карточки памяти, а также работает через Bluetooth. Есть русский язык в меню. В комплект входит камера заднего вида, которую можно подключить к магнитоле.

Цена: US $62.53 - 121.84

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Портативный пылесос с функцией стерилизации, мощность всасывания 12 000 па, работает от батареи заряжаемой от сети 220 вольт, мощность прибора 360 ватт.

Ёмкость пылесборника 0,5 литра, идеально подойдёт для уборки в труднодоступных местах, в салоне автомобиля. Устройство имеет сенсорное управление и изготовлено из крепкого пластика.

Цена: US $65.32

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Смартфон с цветным высококонтрастным 6-дюймовым экраном безрамочного типа, встроенная память до 128 ГБ, камера на 108 мп, поддержка быстрой зарядки и сканер отпечатка пальца.

Аккумуляторная батарея ёмкостью 5260 мАч, модуль WiFi, поддерживает приложения, программы и игры.

Цена: US $459.00 - 486.00

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Этот компрессор предназначен для подкачки шин вашего автомобиля. Для полной накачки колеса легковушки необходимо всего 3 минуты. Устройство запоминает установленное давление, поэтому не нужно устанавливать его в следующий раз.

За счет своих небольших габаритов он не займет много места в автомобиле. Может поместиться под передним пассажирским сидением.

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Цена: US $36.42 - 42.97

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