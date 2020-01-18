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Недорогие и полезные товары с AliExpress: светильник с датчиком движения, 10-дюймовый планшет, мини-ноутбук и другие

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Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
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На виртуальных прилавках интернет-магазина AliExpress можно найти всё, что душе угодно и по доступной цене.

А если тяжело сориентироваться в предлагаемом ассортименте, то рекомендую присмотреться к следующим интересным товарам, которые подойдут для самых разных категорий покупателей:

Смарт-часы Vorke VK7

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Узнать в этих элегантных часах с их классическим дизайном фитнес-трекер практически невозможно, хотя это действительно так и аксессуар имеет все соответствующие этому сегменту функции. 

Полноценная защита от воды и грязи IP68 позволяет смарт-часам запросто выдержать подводное погружение и падение на твёрдую поверхность с высоты. Есть здесь и встроенный тонометр, и шагомер, и контролер физической нагрузки и качества сна, и многих других полезных опций.

Цена: US $24.40 - 26.00

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Набор инструментов 115-в-1

В этом универсальном наборе можно найти насадку для любого крепления, что позволяет качественно и быстро производить ремонт любой мобильной электроники. Все имеющиеся в наличии инструменты выполнены из стали и имеют изолированные рукоятки. 

Довершает эту и без того привлекательную картину удобный комплектный кейс с секциями, благодаря которым можно всегда держать инструменты на своих местах, соблюдая идеальный порядок.

Цена:US $5.22 - 12.89

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Светодиодный светильник с датчиком движения

Теперь не обязательно делать специальную электроразводку для внутреннего освещения шкафа. Вместо этого можно приобрести съёмные светодиодные светильники, легко крепящиеся как к вертикальным, так и к горизонтальным поверхностям. А наличие датчиков движения позволяет им реагировать на каждое открытие дверок включением LED-ламп. 

Кроме того, такие удобные светильники можно использовать не только в шкафах, но и на кухне, лестнице или в любом другом месте, где требуется оперативное включение освещения.

Цена:US $4.02 - 5.36

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10-дюймовый планшет BDF

Планшет оснащён большим 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 800 пикселей, 8-ядерным процессором MTK 6753 с оперативной памятью на 4 ГБ и встроенным хранилищем на 64 ГБ, Wi-Fi-модулем для беспроводной передачи данных, Bluetooth, FM и т.д. 

Есть здесь и слот для двух SIM-карт, а это значит, что пользователь сможет совершать звонки непосредственно со своего устройства, которое работает под управлением операционной системы Android 7.0. За автономность планшета отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. 

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Цена: US $82.88 - 117.73

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Мини-ноутбук Magic-Ben MAG1

Это устройство трудно назвать бюджетным, а вот уникальным – наверняка. При миниатюрной диагонали 8,9 дюйма матричное разрешение IPS-экрана лэптопа составляет 2560 x 1600 пикселей. 

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Не подкачала и аппаратная основа, представленная в виде процессора Intel Core (модель m3-8100y) с 16-гигабайтной оперативной памятью и встроенным хранилищем на 512 ГБ. Кроме того, ноутбук имеет ударопрочный металлический корпус.

Цена: US $793.10

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