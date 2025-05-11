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it-budgetnik
Санкции США приведут к сбоям в оборудовании SMIC и сокращению выручки
Ведущий китайский производитель чипов SMIC сообщил о сбоях в производстве и возможном снижении выручки из-за невозможности обслуживать американское оборудование на фоне санкций.

Китайская компания SMIC, занимающая лидирующие позиции в производстве полупроводников, официально сообщила о трудностях, которые уже начали влиять на операционные и финансовые показатели. Причиной стали ограничения на техобслуживание американского и нидерландского оборудования, что в свою очередь привело к затруднениям при проведении плановых сервисных работ и внедрении новых установок. О сбоях в производственном процессе сообщил гендиректор Хайцзюнь Чжао, уточнив, что один из инцидентов произошёл в процессе стандартной процедуры ежегодного обслуживания и вызвал нарушение технологической стабильности.

Из-за введённых Соединёнными Штатами санкций американские поставщики лишены возможности обслуживать свои установки на территории Китая. Это коснулось и оборудования, используемого SMIC, в результате чего инженерам компании пришлось брать процесс на себя. Такой подход сопровождается заметным увеличением операционного риска, поскольку обслуживающий персонал лишён прямого доступа к технической поддержке производителя. Кроме того, как уточняет источник Tom’s Hardware, часть новых установок, доставленных на предприятие, не прошла полноценную предварительную проверку у поставщика. Оборудование поступило ускоренными темпами, и тестирование пришлось проводить уже на месте, что потребовало дополнительных доработок. Эти процессы заняли более месяца в I квартале этого года и, как подчёркивает руководство компании, повлияют и на работу во II квартале.

Источник изображения: SMIC

Такие обстоятельства прямо повлияют не только на производственный цикл SMIC, но и на финансовую динамику. Компания ожидает снижение выручки во втором квартале на 6%. Это нетипичный случай: как правило, сложности с оборудованием влияют на рентабельность, но не отражаются на объёмах выручки. Здесь же последствия выразились в снижении объёмов выпуска готовой продукции. Чтобы стабилизировать ситуацию и устранить возникшие неполадки, было принято решение перенаправить из бюджета от 30 до 75 миллионов долларов в отдел исследований и разработок (R&D). Итоговые расходы на R&D за I квартал составили 150 миллионов долларов. Это заметное превышение средних значений: обычно SMIC направляет на научно-исследовательскую деятельность около 8–10% от общей выручки.

При этом финансовые итоги за I квартал 2025 года оказались положительными. Выручка достигла 2,247 млрд долларов, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущим периодом. Основную часть доходов — 95,2% — принесла реализация кремниевых пластин. Этот сегмент показал уверенный рост, чему способствовало увеличение продаж 200-мм пластин на 18% и 300-мм — на 2%. Уровень загрузки производственных линий за тот же период составил 89,6%, улучшившись на 4,1 процентного пункта.

Источник изображения: SMIC

Несмотря на сложности, SMIC продолжает наращивать инвестиции в увеличение производственных мощностей. По плану, в 2025 году капитальные вложения в данном направлении достигнут 7,5 млрд долларов. Это включает как модернизацию действующих линий, так и запуск новых. Параллельно компания ведёт постоянные переговоры с деловыми партнёрами, оценивая возможные риски и корректируя стратегии в соответствии с изменениями внешней среды.

Хайцзюнь Чжао также затронул тему тарифной политики США, отметив, что её влияние на выручку оказалось минимальным — менее одного процента. Несмотря на введённые ограничения, компания продолжает адаптироваться к новым условиям, рассчитывая на выстраивание устойчивой схемы взаимодействия с поставщиками, в том числе в части технической поддержки. Для SMIC вопрос стабильности производственного процесса приобретает приоритетное значение, особенно в условиях ограниченного доступа к внешним сервисным ресурсам.

Ситуация с отказом от обслуживания американскими компаниями и сбоями в процессе установки новых производственных линий обозначила необходимость ускоренной адаптации внутренних ресурсов. Компания работает над формированием новых механизмов контроля, чтобы снизить влияние подобных факторов в будущем и минимизировать простои. На этом фоне активизация расходов на исследования и разработки приобретает значение не только как антикризисная мера, но и как направление для стратегического укрепления технологической независимости.

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#полупроводники #санкции #чипы #smic
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