Израиль закрыл КПП Керем-Шалом после ракетного обстрела, причинившего вред и ранения. Продолжающиеся переговоры о прекращении огня пока не принесли результаты.

КПП Керем-Шалом, важнейший канал доставки гуманитарной помощи в Газу, был закрыт Израилем после ракетного обстрела со стороны сектора Газа, сообщают военные. В результате атаки, по сообщениям израильских СМИ, по меньшей мере 10 человек получили ранения, некоторые из них - тяжелые.

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Инцидент произошел на фоне продолжающихся в Египте переговоров о прекращении огня, целью которых также является освобождение израильских заложников. Однако Израиль отверг условия ХАМАСа по прекращению конфликта в Газе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 10 снарядов были выпущены из района КПП Рафах на юге Газы, примерно в 3,6 км (2,2 мили) от Керем-Шалома. ЦАХАЛ утверждает, что снаряды были выпущены с расстояния около 350 м от убежища для гражданских лиц, обвиняя ХАМАС в использовании гуманитарных объектов для обстрелов и использовании гражданских лиц в качестве «живого щита».

В ответ израильские истребители нанесли удары по месту запуска и еще одному близлежащему военному сооружению.

ХАМАС направил своих представителей на переговоры о прекращении огня в Каир, предложив прекратить боевые действия на 40 дней, пока будут освобождены заложники и несколько палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Основное разногласие заключается в том, должно ли прекращение огня быть постоянным, как того требует ХАМАС.

Несмотря на месяцы переговоров о прекращении огня, с конца ноября не было ни перерыва в боевых действиях, ни освобождения заложников. Бывали случаи, когда соглашение казалось близким, но распадалось, так и не достигнув окончательного результата.