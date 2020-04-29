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4 одноранговых планки памяти против 2 одноранговых на 9900KF - сравнение производительности в играх

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В недавней заметке я сравнил производительность в играх при разных частотах северного моста на 9900KF. Теперь посмотрим как влияет на производительность в играх количество одноранговых планок памяти. Считается, что двухранговые планки памяти, хоть и хуже разгоняются, но обеспечивают большую производительность. Двухранговых планок у меня нет, зато есть 4 одноранговых. 

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Список железа и софта

CPU: Core i7 9900KF @ 4.7 GHz (фиксированная частота для всех ядер, AVX Offset 0)

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Cooler: Phanteks PH-TC14PE + Noctua NF-A15

MB: ASRock Z390 Extreme4

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VGA: EVGA Geforce RTX 2080 XC Ultra

PSU: Corsair RM650

Case: Fractal Design Define R5 + 3x bequiet Silent Wings 2 140 mm + 1x Noctua NF-A14

SSD: Crucial P1 500GB NVMe (Windows), Samsung 860 QVO 1TB, Patriot Burst 960GB, ADATA SU800 1TB, Silicon Power A55 1TB

Driver version  442.74

Windows 10 x64 LTSC


Отдельно рассмотрим все режимы памяти использованные в тесте.

RAM1: 4*8 GB @3800 MHz 16-18-18-38-2T (ADATA XPG D41 + T-Force Night Hawk Legend)

RAM2: 2*8 GB @4133 MHz 17-19-19-40-2T (ADATA XPG D41)

RAM3: 2*8 GB @3800 MHz 16-18-18-38-2T (ADATA XPG D41)

RAM4: 4*8 GB @3400 MHz 16-18-18-38-2T (ADATA XPG D41 + T-Force Night Hawk Legend)

Скриншоты с таймингами

   


Как видно из скриншотов, в режимах 1, 3 и 4 используются одинаковые тайминги, отличия лишь в значениях RTL/IOL. Для 4133 тайминги пришлось немного повысить, причем как основные, так и некоторые вторичные. 4133 МГц Cl 17 максимальная стабильная частота для 2 планок памяти на моей системе (на обоих имеющихся у меня в наличии комплектах памяти), скорее всего это ограничение материнской платы/процессора. 3800 МГц предел для Cl 16. 4 планки работают максимум на 3900 МГц при Cl 17.


Список игр

Witcher 3. Лицензия Steam. DirectX11. 720p, максимальные настройки. 1440p, максимальные настройки. Поездка на Плотве через Новиград. Замер среднего, 1% и 0.1% фпс с помощью Fraps на протяжении 60 секунд.

Shadow of the Tomb Raider. Лицензия  Steam. DirectX 12. 720p, плотность пикселей 0.5, максимальные настройки. 1440p, плотность пикселей 0.5, максимальные настройки. Замер среднего, 1% и 0.1% фпс с помощью MSI Afteburner во время последнего отрезка встроенного теста производительности.

Watch Dogs 2. Лицензия Uplay. DirectX11. 720p, плотность пикселей 0.5, максимальные настройки. 1440p, кастомные настройки (выставляются максимальные настройки, затем Тени и SSLR снижаются до Высоко, Туман Сан-Франциско отключается). Поездка по центральной улице города на спортивном автомобиле (всегда одной и той же модели) на максимальной скорости. Перед тестированием Uplay переводился в оффлайн режим. Замер среднего, 1% и 0.1% фпс с помощью Fraps на протяжении 50 секунд. 

Fallout 4. Лицензия Steam. DirectX11. 1440p, Максимальные настройки. Фпс разблокирован через конфигурационный файл. Тест на крыше завода Корвега. Производительность в этой точке зависит только от памяти. Замер среднего фпс на протяжении 10 секунд с помощью Fraps.

Read Dead Redemption 2. Лицензия Epic Game Launcher. Vulkan. 720p, плотность пикселей 0.5, кастомные настройки (по мотивам многочисленных мануалов «как увеличить фпс почти не потеряв в качестве картинки»). 1440p, настройки такие же как в 720p. Замер среднего, 1% и 0.1% фпс с помощью MSI Afteburner во время последнего отрезка встроенного теста производительности.

В случае использования Fraps для замеров среднего, 1% и 0.1% фпс результаты округляются до целых чисел, во других случаях до десятых.

Тесты в 720p проводились 3 раза, в 1440p 2 раза, результаты усреднялись. 

 Почему используются лицензионные версии игр и почему сравнение с другими результатами полученными в пиратских версиях рассматриваться не будет рассказано тут.


Результаты тестов


AIDA 64 Memory Benchmark



2x 4133 по всем показателям впереди. 2x 3800 почти не уступает по латентности 4x 3800, но несколько уступает по скоростям чтения, записи и копирования. 4x 3400 - аутсайдер.


Witcher 3



Если по среднему фпс еще заметна какая-то разница, да и та невелика, то 1% и 0.1% явно зависят тут не от памяти



4x 3400 победил, расходимся. :)


Watch Dogs 2



Примерно, такие же значения я получил после установки 4х планок в первый раз и сделал выводы о преимуществе такой конфигурации. Разница не колоссальная, но она есть. 



3 режима действительно показали идентичный средний результат. 4x 3800 решил выделиться, но это все равно скорее погрешность.


Shadow of the Tomb Raider



Соревнующиеся разделились на 2 группы. 



По недосмотру я забыл менять ползунок разрешения рендеринга в 1440p, и понял свою оплошность только после окончания тестов. Но никакого смысла проводить тесты заново я не увидел, т.к. даже со сниженным разрешением результаты одинаковы.


Read Dead Redemption 2


Тут даже в 720p со сниженным разрешением разницы нет. Это странно, т.к. RDR2 весьма ощутимо реагировал на изменения частоты северного моста.



4x 3200 взял из предыдущего теста, ибо сам тест не имеет практического смысла - разницы нет.


Fallout 4


А вот это победа 2x 4133. Нет, это не сарказм, результат действительно постоянен и 2 планки на большей частоте быстрее четырех на меньшей на 0.1 фпс.


Что сказать в итоге? На равной частоте и с одинаковыми таймингами 4 одноранговых планки памяти быстрее 2х. 4 одноранговых планки  на меньшей частоте соперничают или даже превосходят 2 планки на большей. Разница за редкими исключениями невелика и отличается от проекта к проекту. Признаюсь, я ожидал большего. Правда, я сравнивал память с настроенными вторичными таймингами, с ненастроенными ситуация могла быть иной. 

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ddr4 fallout 4 red dead redemption 2 shadow of the tomb raider watch dogs 2 rtx 2080 9900k ram witcher 3 ram benchmark
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