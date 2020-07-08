Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Предисловие

реклама

Думаю, каждый слышал о виртуальной реальности. Также все осведомлены о высокой цене полноценных Vr очков. В этой статье я хочу подробно рассказать о такой вещи как VRbox, сколько всё это будет стоить и какой experience это даст.

Знаю что эта тема не нова, статья создана чисто для ознакомления, также я хочу поделиться собственным опытом.

анонсы и реклама <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Минимальная стоимость - минимальный опыт

траты до 1000 рублей.

реклама

Основа основ в мире виртуальной реальности - это VRbox. VRbox - это буквально коробка с виртуальной реальностью, представляет из себя коробку с парой линз и ремешком. В это приспособление вставляется смартфон.

реклама

Как любой товар, виртуальную коробку можно приобрести в магазине по смешной цене от 500 рублей. Или сделать самому. Важно только подобрать очки под размер телефона, они бывают сделанные только под определённую диагональ, а также есть с настраиваемыми линзами, которые поддерживают любой экран от 5 до 6 с половиной дюймов, все эти характеристики указаны на странице магазина или на сайте производителя.

реклама

Кроме коробки требуется смартфон, который будет в неё вставляться. Именно на нём будет появляться картинка, проходить через линзы и обрабатываться мозгом.

Какой смартфон подойдёт ? Минимальные требования к смартфону: наличие гироскопа - это очень важно, без этой функции ничего не получится, экран минимум 5 дюймов, больше-лучше, а такая вещь как разрешение экрана и ppi влияют только на качество самой картинки.

Всё работает довольно: просто запускаете на телефоне нужное приложение либо видео, засовываете телефон в шлем и наслаждаетесь виртуальной реальностью за копейки.

Что можно сделать имея только коробку ?

Это, конечно, специальные игры, которые можно найти в магазине приложения просто введя "Игры для Vr", также на YouTube есть "Vr режим": в обычных видео он просто создаёт эффект кинотеатра плюс на этом же сайте есть видео 360о. Этих видео достаточно мало; есть как хоррор, так и экскурсии по городам, странам и т.д.

Отсутствие проводов и возможность погружаться в Vr в любом месте тоже - приятная часть пользования бюджетным Vr. Качество графики конечно будет хуже чем на настоящем Vr, но это вполне логично.

Всем этим можно заняться даже не имея компьютера, но если он есть и хочется поиграть в игры с очками, то читаем следующую часть.

Trinus VR

Trinus - это программа, которая передаёт картинку с ПК на смартфон, адаптируя её к Vr, то есть раздваивает и делает смартфон как бы компьютерной мышью для управления игрой. С этой программой можно попробовать Vr поинтереснее, на этом этапе можно поиграть в бродилки, которые поддерживают или не поддерживают Vr-режим, только потребуется геймпад, но можно поиграть и на клавиатуре (это не очень удобно). Например: VrChat, я играл, было весело. Важно то, что программа не имеет системных требований к ПК, но телефон лучше иметь помощнее, а на компе лишь бы тянула сама игра.

Ссылка на скачивание Приложение скачивается отдельно для ПК и для телефона.

Инструкция по настройке

Также можно подключить такой шлем к SteamVr (крупнейшая Vr площадка) и запускать полноценные Vr игры. Для этого нужна программа RiftCat для компьютера и Vridge для телефона. Запускаем обе программы, следуем простым инструкциям, и Steam воспринимает ваш самопал как полноценный шлем Vr, у меня ничего не получилось, но может у вас ручки будут попрямее, чем у меня, видео с настройкой будет далее.

Простой контроллер

Простой контроллер можно купить за пару соток (хотя это дополнительные траты), только его можно использовать лишь с парой игр на телефоне, и он полностью бесполезен с ПК. Хотя он может пригодиться для управления смартфоном не доставая его из шлема. В целом, я считаю, что на этом стоит остановиться, на этот моменте траты стоят удовольствия, а большие расходы того и не стоят.





Покупка полноценных контроллеров

траты до 5000 рублей.

Начнём с покупки PSmove и одной-двух камер, найти их можно на том же авито, где цена колеблется от 3 до 5 тыс. рублей.

После покупки начнётся самое сложное: настройка ! Первое, что нужно - это программа "ps move config tool", скачиваем и настраиваем. Также нужен Trinus, о котором я упомянал раннее и Riftcat. Видео с настройкой





Таким образом можно получить почти те же впечатления, что и от настоящего Vr. Это только для людей-гиков, которые любят париться с настройкой, чтобы получить максимум удовольствия. Те, кто хотят просто отдать денег и всё, идите покупать Oculus, Htc, а этот способ только для бомжей.

Стоит упоминания: всё это работает на костылях, если не на инвалидной коляске, поэтому будьте готовы к частым ошибкам, вылетам, багам нестабильной работе и всё это требует очень тонкой настройки и аккуратной эксплуатации.

Заключение

Исходя из всего вышеперечисленного, хочу подвести итог: можно получить опыт от использования виртуальной реальности за небольшие деньги, с хорошей функциональностью (который всё равно будет уступать полноценному Vr). Мир виртуальной реальности интересный и доставляет много удовольствия, но перед тем как ответить на основной вопрос статьи хочу ещё напомнить, что от Vr-очков сильно устают глаза и надо как можно чаще давать им отдохнуть, лично я чувствую боль в глазах уже спустя 20 минут игры, иначе можно испортить зрение, либо получить мигрень на весь оставшийся день.

Вернёмся к нашим баранам, как бы мне ни хотелось назвать Vr больше чем игрушкой на вечер, я этого сделать не смогу. Она надоедает пропорционально полученному удовольствию, так же хочется подметить что даже с полноценным Vr комплектом, игр для него не так уж и много, а видео достаточно однообразны. Поэтому с высокой вероятностью весь комплект спустя пару дней будет отправлен на полку, и ручки будут тянуться к нему всё реже и реже.



