Мерц поддержал передачу Украине ракет Taurus
Кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц рассказал о готовности поддержать передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Но, следуя его словам, окончательное решение должно быть согласовано с европейскими союзниками. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
Как отметил Гончаренко, во время Мюнхенской конференции по безопасности он напрямую спросил Мерца о его позиции по этому вопросу. Политик подтвердил, что его партия выступает за предоставление Украине этих вооружений, но подчеркнул, что потребуется консультация с партнерами по ЕС.
Ситуация вокруг поставок Taurus может измениться в зависимости от итогов формирования нового немецкого правительства, поскольку Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потерпела поражение на выборах. В случае прихода к власти ХДС/ХСС этот вопрос может стать предметом активных обсуждений в будущем.
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