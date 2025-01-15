Согласно правилу, объявленному Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, запрещается импорт и продажа автомобилей, подключенных к интернету, если они содержат аппаратное или программное обеспечение, связанное с Китаем или Россией.

В США официально ввели запрет на эксплуатацию «умных» авто, связанных с китайскими и российскими технологиями. Как сообщает Bloomberg, администрация нынешнего президента утвердила новое правило, призванное обеспечить защиту национальной безопасности. Согласно документу, запрещается ввоз и продажа авто с подключением к интернету, если в их аппаратной или программной части используются компоненты, связанные с Китаем или Россией. Помимо этого, компании, имеющие деловые связи с этими странами, лишаются права реализовывать произведенные в США авто на внутреннем рынке.

Власти считают, что современные авто с функцией подключения к интернету фактически являются сложными вычислительными системами, способными собирать личные данные водителей и владельцев. Это вызывает опасения по поводу возможного нарушения конфиденциальности. Кроме того, существует риск, что иностранные агенты смогут удаленно влиять на работу этих автомобилей, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Ограничения охватывают легковые автомобили массой до 10 000 фунтов (примерно 4,5 тонны) и будут внедряться постепенно в период с 2027 до 2030 модельного года. Пока что правило распространяется исключительно на легковые авто, но Министерство торговли США уже работает над созданием аналогичных норм для коммерческого транспорта, к примеру грузовиков и автобусов. Однако окончательное принятие этих мер, вероятно, ляжет на плечи следующей администрации.