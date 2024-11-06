Это решение связано с желанием дать производителям смартфонов возможность адаптировать свои устройства к новой системе, в частности для таких моделей, как Google Pixel 10 и складных смартфонов Samsung.

Компания Google решила порадовать пользователей, выпустив Android 16 немного раньше, чем обычно. Если верить источникам, стабильная версия системы увидит свет уже 3 июня 2025 года. Обычно Google выкладывает новый код Android сначала для разработчиков в рамках проекта Android Open Source Project (AOSP), а уже спустя месяц система становится доступной как обновление по воздуху (OTA) для смартфонов Pixel. Но на этот раз компания хочет ускорить процесс.



Зачем это нужно? Всё просто — Google хочет, чтобы больше новых смартфонов выходило сразу с Android 16 «на борту». Например, это будет актуально для будущего Pixel 10, презентация которого запланирована на август 2025 года. Также ускоренный релиз может помочь и другим производителям, таким как Samsung, успеть адаптировать свои складные устройства к новой системе.



Таким образом, выпуск Android 16 раньше обычного — это шаг навстречу пользователям, чтобы к моменту выхода новых флагманских смартфонов они уже могли наслаждаться последними достижениями Google в мире мобильных технологий.