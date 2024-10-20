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Nata15
Владельцы iPhone 16 жалуются на проблемы с аккумуляторами
Проблемы с аккумуляторами новых моделей смартфонов вызывают растущее недовольство пользователей, которые ожидали от них более эффективной работы.

В последнее время владельцы iPhone 16 и iPhone 16 Pro начали активно сообщать о проблемах с расходом заряда аккумулятора. Эти сигналы поступают с разных платформ, включая Reddit и официальные сообщества поддержки Apple, как сообщает издание MacRumors.

Пользователи делятся своим опытом на форумах, рассказывая о том, что даже при отсутствии активного использования их устройства разряжаются гораздо быстрее, чем ожидалось. Один из пользователей провел интересный эксперимент, сравнив iPhone 16 Pro с предыдущей моделью, iPhone 14 Pro. Он заметил, что за 36 часов работы новый телефон потерял 58% заряда, в то время как старый справился с этой задачей, израсходовав лишь 15% от общего объема.

Большинство владельцев iPhone 16 выражают недовольство, отмечая, что даже в режиме ожидания их устройства расходуют заряд намного быстрее, чем предполагалось. Наиболее частые жалобы связаны с высокой фоновая активностью приложений. Однако, даже отключение этих функций не всегда помогает улучшить ситуацию.

Некоторые пользователи также сообщают о небольшом улучшении после обновлений до версий iOS 18.0.1 и iOS 18.1 Beta, но, к сожалению, эти изменения оказались эффективными не для всех.

#новости
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