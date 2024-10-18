Это устройство сочетает в себе функции проектора и обычной лампы, позволяя проецировать высококачественные изображения без необходимости в дополнительных аксессуарах.

Apple зарегистрировала патент на необычный проектор, который выглядит как привычная лампа. Это устройство предлагает возможность проецировать высококачественные объемные изображения без использования дополнительных аксессуаров, таких как очки или гарнитуры.



Эта инновационная «умная лампа» вставляется в стандартный патрон и, после включения, способна отображать 2D-контент, создавая эффект, будто изображение висит в воздухе. В конструкции устройства предусмотрены специальные датчики, которые анализируют окружающую обстановку, адаптируя качество голограммы в зависимости от особенностей помещения, включая размер, текстуру и цвет стен.



Проектор в форме лампы отличается простотой в использовании, функционируя по принципу «включил и готово». Это может сделать его привлекательной альтернативой традиционным телевизорам и классическим проекторам.



Тем не менее, стоит отметить, что на данный момент это всего лишь патент. Неясно, когда и в каком виде Apple реализует эту захватывающую идею.