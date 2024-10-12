Toncoin столкнулся с риском значительного падения цены из-за неблагоприятных рыночных сигналов.

Криптовалюта Toncoin, которую создал Павел Дуров, может столкнуться с серьёзными проблемами. За последние дни её цена заметно упала, и в ближайшем будущем возможно ещё более сильное падение.

Основная угроза — это формирование так называемого «смертельного креста». Этот термин используется на финансовых рынках и означает пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Когда более короткая скользящая средняя пересекает более длинную сверху вниз, это часто служит сигналом для инвесторов о дальнейшем падении стоимости актива.

Ещё одной тревожной новостью является показатель NVT, который показывает, насколько соотносятся рыночная стоимость актива и его транзакционная активность. Сейчас этот показатель для Toncoin достиг самого высокого уровня за последние семь месяцев, что может означать перегретость рынка и скорую коррекцию, то есть снижение цены.

На данный момент Toncoin уже потерял около 13% своей стоимости. Криптовалюта не смогла преодолеть уровень сопротивления в $5,96, что указывает на слабость рынка. Если прогнозы сбудутся и произойдёт формирование «смертельного креста», стоимость Toncoin может опуститься ниже отметки $4,86, а затем и до $4,61, что станет новым минимумом за месяц.