Это означает, что для данных версий больше не будут выпускаться обновления и исправления безопасности, что побуждает пользователей переходить на более новые версии системы.

Microsoft официально завершила поддержку двух версий Windows 11 — 21H2 и 22H2. Это решение означает, что для этих версий больше не будут выходить обновления, включая критически важные патчи безопасности. Для многих пользователей это может показаться неудобным, но за этим шагом стоит важная цель — поддержание актуальности и безопасности операционных систем.

Каждая версия Windows имеет свой жизненный цикл, который определяет, как долго она будет получать обновления. Для домашних и профессиональных версий этот цикл составляет 24 месяца, а для корпоративных и образовательных — 36 месяцев. То есть, в течение этого времени Microsoft выпускает обновления, которые исправляют уязвимости, улучшают стабильность системы и добавляют новые функции. Когда цикл заканчивается, версия операционной системы перестает обновляться, что может привести к рискам безопасности и снижению производительности устройств.

Если вы использовали Windows 11 версии 21H2, то, скорее всего, вы уже получили свои последние обновления в октябре 2023 года. Для корпоративных пользователей поддержка была продлена до октября 2024 года. Однако, если вы используете версию 22H2, у вас есть возможность продлить поддержку ещё на год, до октября 2025 года, если обновитесь до корпоративного выпуска. Это может быть хорошим вариантом для тех, кто хочет дольше пользоваться текущей версией, не переходя на новую.



Иногда компания может принуждать пользователей к обновлениям, что вызывает недовольство. Но важно помнить, что это делается ради вашей безопасности. Обновляя операционную систему, вы не только защищаете своё устройство, но и улучшаете его производительность. Новые версии Windows включают в себя оптимизации и улучшения, которые делают работу более комфортной и быстрой.



Так что, если вы ещё не обновили свою версию Windows, сейчас самое время подумать о переходе на новую.