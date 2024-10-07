Apple меняет свои планы: компания больше не будет следовать привычному графику выпусков новых гаджетов

Apple больше не планирует придерживаться традиционного графика ежегодных анонсов новых гаджетов, как это происходило ранее. Согласно информации, полученной от Марка Гурмана, журналиста Bloomberg, компания сталкивается с рядом трудностей, связанных с поддержкой регулярных выпусков новых продуктов, что создаёт проблемы в сфере аппаратного и программного обеспечения.



Одна из главных причин такого решения — неудачный запуск новой версии операционной системы iPadOS 18, которая оказалась неспособной стабильно функционировать из-за множества ошибок и багов. Кроме того, задержка с реализацией функции Apple Intelligence в iPhone 16 также повлияла на изменение подхода. Apple Intelligence должна была стать главной инновацией нового iPhone, использующей искусственный интеллект, но пока что эта технология не была реализована на должном уровне.



Масштаб компании также играет свою роль в этих трудностях. Большие объёмы деятельности усложняют разработку новых продуктов и технологий, в частности таких новаторских идей, как iPad-робот. Компания больше не намерена подстраиваться под жёсткие сроки выпуска новых гаджетов. Теперь Apple рассматривает возможность выпуска продуктов только тогда, когда они будут полностью готовы и протестированы, чтобы избежать проблем, возникающих из-за спешки и недоработок.



Несмотря на это, ежегодные релизы iPhone, скорее всего, будут продолжаться, но другие продукты больше не будут выпускаться с такой же регулярностью.