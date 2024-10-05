Призыв к эвакуации касается жителей районов, находящихся в непосредственной близости от объектов, связанных с движением «Хезболла».

Израильские власти призвали жителей южного пригорода Бейрута, известного как Бурдж-аль-Бараджне, к немедленной эвакуации. Официальное заявление было сделано представителем ЦАХАЛ (Центрального командования Израиля) Авихаем Эдри через социальную сеть X, что подчеркивает серьезность ситуации.

Эдри уточнил, что призыв к эвакуации касается жителей районов, находящихся в непосредственной близости от объектов, связанных с шиитским движением «Хезболла». В своем обращении к гражданам Эдри настоятельно рекомендовал покинуть здания и находиться на расстоянии не менее 500 метров от упомянутых объектов, чтобы обеспечить безопасность как себе, так и своим близким.



Данная ситуация возникает на фоне недавних заявлений министра обороны Израиля, который сообщил о наличии «сюрпризов» для «Хезболлы». Он отметил, что движение уже испытывает серьезные потери в результате военных действий.