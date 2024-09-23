Эксперты выразили беспокойство по поводу потери деталей при съёмке на телевик в диапазоне 2x-5x, а также периодических проблем с балансом белого.

Популярное иформационное агентство представило обзор новинок в мире технологий, в частности, камеры iPhone 16 Pro Max. Несмотря на высокую цену и солидную репутацию, этот смартфон не попал в тройку лучших камерофонов по версии DxOMark. Лидирующие позиции заняли устройства от Huawei, Google и Honor.



iPhone 16 Pro Max, являясь самым дорогим аппаратом Apple, получил 157 баллов за фотографии и 159 за видео, заняв место в пятёрке лучших камерофонов мира. Этот смартфон делит 4-6 места с Huawei Mate 60 Pro и Oppo Find X7 Ultra, оставив позади прошлогодний iPhone 15 Pro, который набрал 154 балла и сейчас занимает восьмую позицию.



Эксперты DxOMark выделили несколько сильных сторон 16 Pro Max. Во-первых, он впечатляет превосходной передачей цветов и отсутствием задержки затвора, что обеспечивает комфортное фотографирование. Технология предварительного просмотра фотографий обеспечивает высокую точность, а разнообразие фильтров и настроек позволяет пользователям адаптировать изображение под свои предпочтения. В категории видеосъёмки 16 Pro Max показал выдающиеся результаты, заняв лидирующие позиции в отрасли.



Тем не менее, не обошлось без недостатков. Эксперты выразили беспокойство по поводу потери деталей при съёмке на телевик в диапазоне 2x-5x, а также периодических проблем с балансом белого.



Смартфон оснащён тройной камерой: основной сенсор имеет 48 Мп, сверхширокоугольный также 48 Мп, а телеобъектив 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Эта конфигурация обеспечивает впечатляющие результаты при съёмке с высокой детализацией.