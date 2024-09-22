Устройство оснащено камерой на 48 МП, дисплеем с частотой 120 Гц и работает на процессоре Dimensity 6300.

Tecno готовится к выпуску нового смартфона Pop 9 5G, который будет официально представлен 24 сентября. Новинка получит основную камеру с разрешением 48 МП, использующую сенсор Sony IMX582. Tecno Pop 9 5G будет доступен в двух конфигурациях: с 4 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти на 64 ГБ или 128 ГБ. Смартфон будет работать на процессоре Dimensity 6300. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц. Ориентировочная цена новинки не превысит 10 000 индийских рупий, что примерно соответствует 120 долларам США.





Среди других ключевых характеристик Pop 9 5G — аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Также смартфон будет оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, модулем NFC, ИК-бластером. Дополнительным преимуществом является наличие двойных динамиков с поддержкой Dolby Atmos.





Pop 9 5G будет доступен в двух цветовых вариантах, а продажи начнутся на платформе Amazon.in. Более подробную информацию о Tecno Pop 9 5G можно ожидать после официального анонса.