Устройство, над которым работают также коллеги Айва, обещает адаптироваться к действиям пользователя и автоматизировать задачи, такие как заказ транспорта или совершение звонков.

Бывший дизайнер Apple Джонни Айв, известный как автор множества культовых устройств компании, таких как iPhone, iPad и MacBook, вместе с командой OpenAI работает над новым инновационным проектом. В сотрудничестве с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом Айв намерен создать устройство, которое выведет использование искусственного интеллекта на новый уровень.





Проект, который уже стартовал в Сан-Франциско, включает в себя участие ведущих специалистов, среди которых бывшие коллеги Айва по Apple — Эванс Хэнки и Танг Тан. Несмотря на то что подробности пока не раскрыты, известно, что устройство будет использовать искусственный интеллект, способный адаптироваться к действиям пользователя. Например, с помощью встроенных камер и датчиков оно сможет определять потребности человека и автоматически выполнять определенные задачи, такие как заказ такси или совершение звонков без дополнительных команд.





Основная цель проекта — создать новую категорию умных устройств, которые изменят способ взаимодействия с технологиями, аналогично тому, как это произошло с iPhone. Айв и его команда стремятся предложить инновации, которые могут стать следующим этапом в развитии цифровых технологий и сделать повседневную жизнь людей более удобной и комфортной.