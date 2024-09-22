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Nata15
iOS 18 улучшает автономность старых iPhone
Блогер Geekerwan провел тесты новых iPhone 16 и сравнил их с прошлыми версиями и Android-устройствами. Было выявлено увеличение времени работы устройств на iOS 18, старые же модели показывали менее впечатляющие результаты в производительности.

Китайский блогер с YouTube-канала Geekerwan представил один из самых глубоких технических анализов новых смартфонов серии iPhone 16. Он тщательно протестировал производительность и время работы устройств, сделав интересное открытие о старых моделях.

Хотя обзор в первую очередь сосредоточен на новых iPhone, блогер также сравнил их с прошлыми версиями и устройствами на платформе Android. Это позволило выявить изменения, внесенные с выходом iOS 18.

После перехода на iOS 18, iPhone демонстрируют более медленный разгон процессора до максимальных значений. В результате, старые модели, обновившись до новой версии операционной системы, показывают результаты в бенчмарках ниже по сравнению с iOS 17. Интересно, что сам Apple считает результаты синтетических тестов не информативными.

Испытания проводились в популярных играх: Genshin Impact и Honkai: Star Rail, новые iPhone 16 показали значительно меньший расход энергии по сравнению с флагманами Android на Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300+. Частота кадров в играх оставалась на схожих значениях, что свидетельствует о большей энергоэффективности чипов Apple при сопоставимой производительности.

iPhone 16 Pro Max стал смартфоном с самой долгой автономностью у Apple. Более того, старые модели «яблочных» устройств после обновления до iOS 18 начали работать дольше. Например, iPhone 15 Pro Max, функционирующий на iOS 17, проработал в тесте 7 часов 56 минут, тогда как на iOS 18 его время работы увеличилось до 9 часов и 2 минут. Вероятно, этот результат стал возможен благодаря изменениям в алгоритмах работы процессора.

Таким образом, обновление iOS 18 предлагает значительные преимущества для старых iPhone в плане автономности, несмотря на некоторые ограничения в производительности.

#новости
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