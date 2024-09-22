Приложение стало доступно для загрузки на нескольких платформах, включая macOS и iOS, а версия для Android ожидается в ближайшее время.

Microsoft анонсировала новое приложение Windows для смартфонов и планшетов. С 20 сентября пользователи могут скачать его на различных платформах, включая macOS, iOS, iPadOS и Windows. Версия для Android будет выпущена в ближайшее время, также доступ к сервису можно получить через веб-браузер.



Приложение было около года в бета-тестировании и теперь предлагает пользователям возможность подключаться к удалённым рабочим столам, таким как Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box. Также возможно подключение к собственным компьютерам с включённой функцией удалённого доступа. Пользователи смогут настраивать свои рабочие пространства, поддерживается работа с несколькими мониторами и подключение различных USB-устройств, включая веб-камеры, флеш-накопители и принтеры.



Следует подчеркнуть, что приложение в первую очередь ориентировано на корпоративные и учебные учетные записи Windows. Вопрос о доступности для обычных пользователей пока остаётся нерешённым.