Статья сообщает о внедрении новой функции в WhatsApp, позволяющей владельцам сообществ передавать свои административные права другим участникам, при этом сохраняя за собой статус администратора. Функция решает проблему, связанную с невозможностью передачи прав в старой версии приложения, и сейчас доступна в бета-версии для ограниченного числа пользователей.

Компания WhatsApp обновила свое приложение до версии 2.24.19.34. Одним из значимых нововведений стало внедрение функции передачи прав собственности на сообщество. Эта функция уже доступна некоторым пользователям и позволяет владельцам сообществ передавать свои полномочия другому участнику, при этом сохраняя статус администратора.



Функция передачи прав собственности предоставляет текущему владельцу возможность назначить нового владельца для своего сообщества, передав все административные полномочия выбранному участнику. После передачи прав, прежний владелец теряет возможность принимать важные решения, такие как удаление сообщества или блокировка. Однако, прежний владелец сохраняет за собой роль администратора, что позволяет ему продолжать модерировать чаты и управлять участниками.



До появления этой функции владельцам сообществ приходилось создавать новое сообщество и перенаправлять всех участников вручную, что было весьма неудобно и вызывало путаницу. Новое обновление упрощает процесс передачи полномочий, минимизируя возможные проблемы.



Эта функция может быть особенно полезной для владельцев, которые хотят снизить свою вовлеченность из-за нехватки времени или изменения приоритетов, но при этом продолжать помогать в управлении сообществом. Функция передачи прав собственности будет доступна большему числу пользователей в течение следующих недель.