Это решение является результатом десятилетнего судебного спора о налоговых льготах, которые компания получила в Ирландии.

10 сентября 2024 года Европейский Верховный суд вынес решение против компании Apple в рамках судебного разбирательства, которое длилось 10 лет. Спор касался налоговых льгот, которые американская технологическая компания получила в Ирландии, где расположена ее штаб-квартира в Евросоюзе. В результате судебного решения Apple обязана выплатить 13 миллиардов евро задолженных налогов. Об этом сообщает CNBC.



История этого дела началась в 2014 году, когда Европейская комиссия начала расследование относительно незаконных налоговых льгот, предоставленных компании Apple. В 2016 году комиссия выиграла дело и предписала правительству Ирландии вернуть 13 миллиардов евро неуплаченных налогов.



Однако Apple и правительство Ирландии подали апелляцию, и в 2020 году Общий суд ЕС вынес решение в их пользу, отменив постановление 2016 года. Суд аргументировал это тем, что Европейская комиссия не смогла доказать, что Ирландия предоставила компании незаконные налоговые преимущества.



В ответ на новую апелляцию Европейской комиссии Верховный суд отменил решение Общего суда и вновь постановил взыскать с Ирландии 13 миллиардов евро. Таким образом, дело вновь было решено в пользу Европейской комиссии.



Компания Apple прокомментировала решение суда, заявив, что Европейская комиссия пытается пересмотреть правила задним числом, не учитывая, что в соответствии с международным налоговым законодательством доходы компании уже были обложены налогами в США.



Эта судебная тяжба является частью более широкой кампании главы антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер, направленной на борьбу с незаконными налоговыми соглашениями, предоставляемыми крупным американским технологическим компаниям в Евросоюзе.