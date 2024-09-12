Новый чип в PlayStation 5 Pro имеет на 67% больше вычислительных блоков по сравнению с оригинальной PS5 и на 28% более быструю память

Компания Sony представила PlayStation 5 Pro, усовершенствованную версию своей популярной игровой консоли. Новинка получила значительное количество улучшений, которые обещают улучшить качество графики, повысить производительность и расширить возможности для геймеров.

Основное обновление PlayStation 5 Pro связано с её графическим процессором. По утверждению разработчиков, новый чип имеет на 67% больше вычислительных блоков по сравнению с оригинальной PS5 и на 28% более быструю память. Это позволяет достигать 45% ускорения рендеринга игрового процесса.

Кроме того, консоль оснащена поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 7, что обеспечивает более быструю скорость загрузки и передачи данных. PlayStation 5 Pro также поддерживает переменную частоту обновления изображения (VRR) и разрешение 8K.

Одним из ключевых улучшений является новая технология трассировки лучей, которая обеспечивает более динамичное отражение и преломление света. Эта технология значительно увеличивает скорость трассировки лучей по сравнению с предыдущей моделью, что делает графику ещё более реалистичной и детализированной.

PlayStation 5 Pro также внедряет технологию масштабирования с использованием искусственного интеллекта под названием PlayStation Spectral Super Resolution. Эта система применяет машинное обучение для повышения чёткости изображений.



Функция Game Boost становится доступной для более чем 8,5 тысяч игр от PlayStation 4 и PlayStation 5, которые совместимы с новой консолью. Она позволяет стабилизировать и улучшить производительность старых игр, а также повысить качество картинки и разрешение.



Новая консоль сохраняет те же размеры, что и оригинальная PlayStation 5, и полностью совместима с аксессуарами, такими как PlayStation VR2 и DualSense Edge. Интерфейс остаётся прежним, что обеспечивает лёгкий переход для пользователей, уже знакомых с предыдущей моделью.



Предзаказы на PlayStation 5 Pro с SSD ёмкостью 2 ТБ и предустановленной копией Astro’s Playroom начнутся 26 сентября 2024 года. Официальный релиз консоли намечен на 7 ноября 2024 года.