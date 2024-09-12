Samsung Galaxy S25 Ultra должен состояться в начале 2025 года

Недавние утечки от инсайдера @OnLeaks и издания Android Headlines предоставили первую информацию о новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra. Это устройство обещает стать значительным шагом вперед для компании, сочетая в себе стильный дизайн и передовые технические характеристики.



Судя по опубликованным изображениям, Galaxy S25 Ultra получит обновленный, более минималистичный дизайн по сравнению с предшественником. Важным изменением станет уменьшение размера рамок вокруг экрана. Это позволит сделать смартфон легче, несмотря на его продвинутые характеристики. Новый флагман будет весить 219 граммов, что меньше, чем 232 грамма у Galaxy S24 Ultra и 227 граммов у недавно анонсированного iPhone 16 Pro Max. Благодаря уменьшенным рамкам, хотя общие размеры устройства сократятся, экран останется прежнего размера – 162,8 x 77,6 x 8,2 мм.



Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащен новым флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Этот процессор обеспечит устройство высокой производительностью, необходимой для выполнения самых требовательных задач и игр. Также в смартфоне будет установлена батарея емкостью 5000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, что позволит быстрее восстанавливать заряд аккумулятора.



Особое внимание уделена и камере: Galaxy S25 Ultra получит основной модуль на 200 МП, который обеспечит отличное качество фотографий и видео, даже при слабом освещении.



Если все пойдет по плану, релиз Samsung Galaxy S25 Ultra состоится в начале 2025 года. Ожидается, что новый флагман станет одним из самых ожидаемых смартфонов следующего года, привлекая внимание как поклонников бренда, так и экспертов в области технологий.