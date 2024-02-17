Компания Cooler Master представила новый монитор GA2501, который стал самой доступной моделью в их линейке продуктов. Новинка предлагает широкий набор технических характеристик, что делает ее привлекательным выбором для выполнения базовых задач и игр.

Монитор оснащен IPS-экраном диагональю 24,5 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей. Он обладает частотой обновления 100 Гц, что обеспечивает плавное отображение движущихся изображений. Максимальная яркость монитора составляет 250 нит, а контрастность - 1500:1, что гарантирует четкое и качественное изображение.

Одной из ключевых особенностей GA2501 является его быстрое время отклика в 1 мс, что делает его идеальным выбором для геймеров, которым важна быстрая реакция монитора на действия пользователя. Кроме того, монитор имеет охват 84% цветового пространства DCI-P3 и 109% sRGB, обеспечивая точное и реалистичное отображение цветов.

Важным аспектом является также удобство подключения к различным устройствам. Помимо порта HDMI, монитор оснащен классическим разъемом D-Sub, который обеспечивает совместимость с более старыми компьютерами. Кроме того, пользователи могут воспользоваться кронштейном VESA для установки монитора по своему усмотрению.

Учитывая впечатляющие характеристики, цена монитора на рынке Европы составляет всего €110, что делает его очень привлекательным предложением для тех, кто ищет качественный монитор по доступной цене.