Последние высказывания Майкла BubkeZ Хулля, создателя локации Mirage для игры Counter-Strike: Global Offensive, вызвали оживленное обсуждение в сообществе игроков и разработчиков в связи с ситуацией вокруг компании Valve. Хулль отметил, что с момента продажи прав на Mirage компании Valve прошло 11 лет, и с течением времени он стал сожалеть о своём решении. В своём заявлении он подчеркнул, что при продаже не предвидел будущего успеха CS:GO и выпуска Counter-Strike 2, и если бы это знал, то не стал бы продавать свои права из-за несогласия с некоторыми изменениями, внесёнными в игру. Он выразил признательность за предложение, которое получил, но отметил, что оно не соответствовало его видению развития проекта.

Такие заявления Хулля подогревают обсуждение отношений между Valve и игровым сообществом. Критика компании приходит как со стороны фанатов, так и от разработчиков, особенно после выпуска Counter-Strike 2 и удаления предыдущих версий игры из магазинов. Фанаты выражают недовольство такими изменениями, а также отмечают проблемы с техническим состоянием игры. Это создаёт дополнительные вызовы для Valve в поддержании доверия и удовлетворения потребностей своей аудитории.